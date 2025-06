Las estafas con criptomonedas están evolucionando. Después de atacar anteriormente a los exchanges, los hackers ahora se centran en sitios web de información populares como CoinMarketCap y Cointelegraph para llegar a los visitantes diarios que buscan información sobre las criptomonedas con más futuro.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, también ha destacado este cambio e insta a los usuarios a permanecer alerta y cautelosos al aprobar solicitudes de conexión a carteras.

Este reciente acontecimiento se produce poco después del hackeo de 82 millones de dólares sufrido la semana pasada por la plataforma iraní de intercambio de criptomonedas Nobitex donde hay varias de las criptomonedas que más han subido.

For CMC, based on initial on-chain analysis, there are 39 victims with a combined loss of $18,570. @CoinMarketCap will cover all losses. https://t.co/egkekyjAYQ

2 days ago CMC, now CT. Hackers are targeting information web sites now. Be careful when authorizing wallet connect.

CoinMarketCap se enfrentó a un exploit masivo el 20 de junio. El proveedor de datos sobre criptomonedas sufrió una brecha en su interfaz que provocó la aparición de un aviso falso sobre carteras en su página de inicio.

La vulnerabilidad se atribuyó a un JavaScript no autorizado incrustado en una imagen doodle, que interrumpió temporalmente el funcionamiento de la interfaz de la plataforma. La plataforma reconoció rápidamente el problema y respondió con rapidez, afirmando:

On June 20, 2025, our security team identified a vulnerability related to a doodle image displayed on our homepage. This doodle image contained a link that triggered malicious code through an API call, resulting in an unexpected pop-up for some users when visited our homepage.…

En un ataque similar el domingo 22 de junio, el popular portal de noticias sobre criptomonedas Cointelegraph confirmó una brecha de seguridad en la interfaz que exponía a los usuarios a una ventana emergente maliciosa que les pedía que conectaran sus carteras de criptomonedas.

🚨 ALERT: We are aware of a fraudulent pop-up falsely claiming to offer “CoinTelegraph ICO Airdrops” or “CTG tokens” that are appearing on our site.

DO NOT:

– Click on these pop-ups

– Connect your wallets

– Enter any personal information

We are actively working on a fix.

— Cointelegraph (@Cointelegraph) June 23, 2025