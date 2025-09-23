Key Notes

El proyecto educativo tecnológico de Zhao para criptomonedas, también conocido como Giggle Academy, recibió el 90 % de sus contribuciones de una sola memecoins.

Añadió que todas las contribuciones a la plataforma de educación gratuita se realizarán en criptomonedas, totalmente en cadena y trazables.

El fundador de Binance confirmó que no conservará ninguna de las monedas meme donadas para evitar conflictos de intereses.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao (CZ), ha dado un giro de 180 grados con respecto a las memecoins después de que su empresa de tecnología educativa, Giggle Academy, obtuviera un millón de dólares en donaciones. De «las monedas meme no tienen utilidad» a «las monedas meme tienen utilidad», CZ ha cambiado completamente su postura sobre este tipo de altcoins en un año.

Curiosamente, Zhao afirmó que el 90 % de la contribución procedía de una memecoins. La última novedad llega en un momento en el que abundan las especulaciones sobre el posible regreso de CZ a Binance muy pronto.

Zhao se mostró sorprendido por cómo un token con una capitalización de mercado de solo 5 millones de dólares generó 900.000 dólares en comisiones por donaciones en tan poco tiempo. «Esto cambiará para siempre mi percepción de las monedas meme. Las monedas meme tienen utilidad», comentó Zhao.

La postura de Zhao sobre las monedas meme ha cambiado por completo desde noviembre de 2024, cuando afirmó que las memecoins se estaban descontrolando. Sus comentarios se produjeron cuando el sector estaba en pleno auge con nuevas criptomonedas.

«No estoy en contra de los memes, pero las monedas meme se están volviendo «un poco» extrañas ahora. Construyamos aplicaciones reales utilizando blockchain», dijo CZ el año pasado.

El cambio de opinión de Changpeng Zhao se produce mientras promociona su plataforma de educación gratuita, Giggle Academy.

CZ dice no a las memecoins

Al comentar esta última novedad, el popular miembro de la comunidad criptográfica Rune Crypto escribió que espera que la moneda meme Giggle done 100 millones de dólares a la academia para 2026. Preguntó a CZ si le gustaría tener algún suministro de la moneda meme.

Sin embargo, Changpeng Zhao rechazó rotundamente la propuesta.

Nah, I think it's best that I don't hold any. No conflict of interest. Did you code the smart contract too? How does it work? — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) September 22, 2025

No obstante, CZ preguntó con curiosidad cómo funciona la memecoin y si funciona con un contrato inteligente.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, aclaró cómo se gestionarán las donaciones a su plataforma de educación gratuita, Giggle Academy. La calificó de plataforma sin ingresos y dijo que las donaciones se utilizarán para abordar esa cuestión, al tiempo que se amplía la cobertura de la plataforma.

Zhao hizo hincapié en que todas las contribuciones se realizarán en algunas de las criptomonedas más rentables, totalmente en cadena y trazables, sin aceptar dinero fiduciario. También confirmó que Giggle Academy convertirá o venderá todas las memecoins recibidas en las principales altcoins para su uso operativo.

«Aunque agradecemos las donaciones, por favor, no se quejen más tarde de la presión de venta», advirtió Zhao.

El precio del BNB alcanzó un nuevo máximo histórico de 1.088 dólares durante el fin de semana, en medio de una fuerte actividad compradora. El BNB sigue estando entre los activos digitales con mejor rendimiento en la actualidad, mientras que el resto de las altcoins se enfrentan a la presión de venta. En el momento de escribir este artículo, el precio del BNB es de 1026 dólares.