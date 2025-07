Tras alcanzar su máximo histórico de 123.000 dólares el 14 de julio, el precio del Bitcoin está experimentando un retroceso de más del 5 % y actualmente se cotiza por debajo de los 117.000 dólares, en una fuerte caída. Tras este reciente rechazo, los analistas del mercado siguen divididos sobre cuál será la próxima trayectoria del Bitcoin a partir de aquí. Echemos un vistazo a los escenarios alcistas y bajistas para la criptomoneda con más futuro.

Tras el máximo histórico de 123.000 dólares alcanzado ayer por Bitcoin, el precio de BTC ha entrado en corrección, cayendo hoy por debajo de los 117.000 dólares. Sin embargo, Katie Stockton, fundadora y socia directora de Fairlead Strategies, señaló que Bitcoin no experimentará una fase de corrección importante hasta que alcance los 135.000 dólares.

Durante una entrevista en la CNBC, Stockton afirmó que Bitcoin se había estado consolidando durante casi dos meses, una época que ahora parece «historia antigua». También señaló que la empresa utiliza «proyecciones de movimientos medidos» tras estas rupturas para anticipar los objetivos de precios futuros para BTC y las altcoins.

Suponiendo que la tendencia alcista anterior continúe sin una fase correctiva inmediata, Stockton afirmó que la configuración técnica sugiere que podrían producirse nuevas ganancias. «Eso sitúa a Bitcoin en torno a los 135.000 dólares como objetivo a medio plazo», dijo Stockton.

Pero Stockton no es la única en hacer esta audaz predicción sobre el precio de Bitcoin. Markus Thielen, director de 10x Market Research, señaló:

Además, las entradas en los ETF de Bitcoin al contado siguen siendo fuertes, lo que sugiere una fuerte demanda institucional del activo. La semana pasada, los productos de inversión en Bitcoin registraron entradas por valor de más de 2700 millones de dólares. El ETF de Bitcoin de BlackRock (IBIT) lidera el grupo, con cerca de 455.000 millones en entradas desde su creación.

Tras el rechazo del precio de BTC en 123.000 dólares, el popular analista del mercado de criptomonedas Crypto Patel planteó la posibilidad de una caída potencial hasta los 50.000 dólares y que eso sea una gran oportunidad para entrar a las mejores preventas de criptomonedas.

What if #Bitcoin crashes to $50K… just because it can’t break $125K? 😨

Not trying to scare anyone — but the chart looks serious.$BTC is facing major trendline resistance near $125K.

If it gets rejected… could we really see a drop back to $50K?

Just sharing with you to know… pic.twitter.com/r4Dge6cMDU

— Crypto Patel (@CryptoPatel) July 14, 2025