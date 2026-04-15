DOGE reaviva el apetito meme y Maxi Doge roza los $5 millones en plena recuperación del mercado

Miércoles, 15 de abril de 2026 – El rebote del mercado cripto vuelve a empujar capital hacia los activos de mayor riesgo. La capitalización total del sector superó hoy los $2.5 billones por primera vez desde el 18 de marzo y alcanzó los $2.53 billones, en un movimiento que coincide con una mejora clara del apetito por meme coins y operaciones de alta beta.

En ese contexto, Dogecoin vuelve al radar de los traders por una configuración técnica que apunta a un posible tramo alcista relevante. Y, en paralelo, el interés por posicionarse antes de nuevos listados también está beneficiando a Maxi Doge (MAXI), cuya preventa ya supera los $4.73 millones y se acerca al nivel de $5 millones.

El mercado recupera tracción y DOGE vuelve a destacar

La valoración agregada del mercado cripto ha avanzado con solidez desde el mínimo de aproximadamente $2.28 billones el 2 de abril. A la vez, el volumen total negociado en 24 horas escaló hasta casi $129 mil millones, una señal de que la demanda ha regresado con más convicción. Bitcoin lidera la subida con una ganancia diaria del 5.8%, mientras las altcoins y el segmento meme —ya valorado en $32.1 mil millones— muestran un rendimiento superior al promedio del mercado.

Parte de esa atención se concentra en DOGE. El analista e inversor cripto CW señaló ayer en X que Dogecoin está cerca de registrar un golden cross, con la señal situada justo por encima de la línea inferior de un canal ascendente.

A golden cross for $DOGE is imminent. It is located on the lower line of the rising channel, which is the starting point of a rally. pic.twitter.com/B85fi5ulY0 — CW (@CW8900) April 13, 2026

Este tipo de estructura suele interpretarse como una antesala de rally. En este caso, la proyección mencionada apunta a un movimiento potencial hasta $1.70, lo que ha reactivado la búsqueda de oportunidades similares dentro del universo meme.

Maxi Doge capta el flujo especulativo antes del próximo ajuste de precio

Con el mercado girando de nuevo hacia activos especulativos, las preventas vuelven a ganar protagonismo. Entre ellas, Maxi Doge (MAXI) está absorbiendo parte de ese interés gracias a una campaña que ya recaudó más de $4.7 millones y que sigue a corta distancia del umbral de $5 millones.

El proyecto se apoya en una identidad visual centrada en una Shiba Inu culturista y en una narrativa de trading all-in con apalancamiento de 1000x. Más allá del tono meme, Maxi Doge (MAXI) incorpora elementos orientados a la participación de usuarios activos: recompensas de staking diarias mediante contratos inteligentes, concursos comunitarios enfocados en el mejor ROI e integraciones previstas con plataformas de futuros para eventos gamificados.

Además, el equipo ha planteado un Maxi Fund destinado a apoyar visibilidad y liquidez una vez que el token llegue al mercado.

La preventa comenzó en julio de 2025. En esta fase, el token MAXI mantiene un precio temporal de $0.00028130, aunque el próximo aumento está programado para mañana.

Bro do you even lift? pic.twitter.com/tcWswx5Czh — MaxiDoge (@MaxiDoge_) April 7, 2026

Oferta, hoja de ruta y acceso a la preventa

La oferta total de MAXI ronda los 150 mil millones de tokens, con distribuciones pensadas para staking, incentivos comunitarios, marketing y desarrollo. La hoja de ruta avanza desde el lanzamiento oficial hacia listados en DEX y CEX, eventos para la comunidad y futuras alianzas.

El encaje con el entorno actual es directo: mientras el mercado recupera impulso y DOGE vuelve a despertar expectativas alcistas, algunos traders están buscando exposición temprana a tokens nuevos vinculados al mismo ciclo narrativo.

Quienes quieran participar pueden hacerlo a través del sitio web oficial de la preventa de Maxi Doge, conectando una wallet mediante el widget integrado. También está disponible la app de Best Wallet, que puede descargarse en la Apple App Store y en Google Play.

La compra puede completarse con ETH, BNB, USDT o USDC, así como con tarjeta bancaria en moneda fiat.

Los tokens MAXI cotizan actualmente a $0.00028130 y el staking en preventa ofrece un APY del 66%.

Para seguir las novedades del proyecto, sigue a Maxi Doge en X y únete a su grupo de Telegram para consultar avances de la venta, eventos de la comunidad y futuros listados.

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