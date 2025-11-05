Key Notes

Las ballenas vendieron más de mil millones de DOGE en una semana, según Ali Martínez.

DOGE rompió al alza desde un canal ascendente.

Martínez sugirió que se avecina un movimiento importante para DOGE.

Los titulares de Dogecoin, una de las mejores memecoins, experimentaron un aumento masivo de la presión vendedora, con más de 1000 millones de tokens vendidos por las ballenas en solo una semana, según los datos en cadena compartidos por el analista de mercado Ali Martínez.

Over 1 billion Dogecoin $DOGE sold by whales in the past week! pic.twitter.com/pjUwFAqtEM — Ali (@ali_charts) November 4, 2025

La venta masiva de las ballenas provoca una conmoción en el mercado

La salida masiva coincide con una fuerte caída del precio. Según CoinMarketCap, el precio del token meme líder ha bajado casi un 7 % en las últimas 24 horas y casi un 40 % en los últimos 30 días.

El volumen de negociación del token meme se disparó hasta los 3810 millones de dólares, niveles que no se veían desde principios de octubre, cuando los vendedores dominaban el mercado junto con la caída de Bitcoin por debajo de los 110 000 dólares. Además, DOGE cayó de 0,1843 $ a 0,1697 $, rompiendo múltiples soportes y alcanzando nuevos mínimos mensuales para una de las mejores criptomonedas para invertir.

Mientras tanto, las carteras que contienen entre 10 y 100 millones de DOGE han reducido masivamente sus saldos durante la última semana. La venta de 1000 millones de tokens DOGE se produjo junto con el retroceso hasta el soporte de 0,17 $.

El análisis técnico confirma las perspectivas bajistas

Ali Martínez también destacó que Dogecoin rompió recientemente un canal paralelo ascendente, lo que indica el inicio de un posible movimiento importante del precio. El hecho de que la moneda no lograra mantener su límite inferior cerca de los 0,18 dólares provocó un retroceso significativo que también afectó a algunas de las mejores altcoins.

Si la presión vendedora continúa, DOGE podría poner a prueba los niveles de soporte en 0,16, 0,145 y 0,125 dólares, con una posible caída final hacia 0,11 dólares, lo que marcaría el límite inferior del canal y una zona de demanda clave.

Por otro lado, DOGE debe recuperar la zona de 0,18-0,19 dólares para invalidar la configuración bajista y recuperar la confianza alcista para alcanzar nuevos máximos.

Las perspectivas inmediatas para Dogecoin dependen de su capacidad para consolidarse por encima de los 0,165 $. Martínez indicó que el patrón de caídas diarias del 6-9 % de DOGE podría dar lugar a rebotes técnicos de corta duración, pero sin un movimiento decisivo por encima de los 0,18-0,185 $, es probable que prevalezcan los bajistas.

