El operador Tardigrade señaló que el gráfico mensual de DOGE refleja su primer ciclo importante, lo que sugiere el final de la fase de acumulación antes de la ruptura.

El analista Daan Crypto Trades destacó que 0,18 dólares es un nivel de soporte crucial y 0,218 dólares es el nivel de resistencia clave.

Los inversores se están preparando para una importante subida de DOGE con la esperanza de que se apruebe un ETF de Dogecoin al contado.

Tras alcanzar mínimos de 0,175 dólares a principios de esta semana, una de las mejores memecoins, Dogecoin, se prepara para una subida del 270 % hasta alcanzar máximos históricos. Los patrones históricos de los gráficos reavivan el optimismo del mercado, lo que hace que los operadores se muestren alcistas ante la próxima subida. Para que se produzca una subida sostenida, el precio de DOGE debería superar primero la resistencia de 0,218 dólares a corto plazo.

Se avecina un repunte del precio de Dogecoin

Durante las subidas de las mejores criptomonedas para invertir de 2017 y 2021, el precio de Dogecoin experimentó una subida parabólica antes de sufrir una corrección importante. Actualmente se está repitiendo una configuración similar en los gráficos, lo que podría sentar las bases para una importante subida en el futuro. Además, los inversores también se están preparando para la aprobación de un ETF al contado de Dogecoin una vez que termine el cierre de EE.UU.

El analista de criptomonedas Javon Marks reiteró su perspectiva alcista sobre Dogecoin (DOGE). Añadió que la tendencia actual de esta nueva criptomoneda apunta a una posible subida de casi el 270 % hacia sus máximos históricos. Marks añadió que hay una gran probabilidad de que se produzca una nueva subida, y destacó que «no hay duda al respecto».

Otros expertos del mercado se han hecho eco de opiniones similares sobre esta, una de las mejores altcoins. El analista Trader Tardigrade muestra que Dogecoin podría estar acercándose al final de su fase de acumulación, señalando que el gráfico mensual del token parece estar replicando su primer ciclo importante.

Según el analista, el precio de DOGE ha experimentado dos falsas rupturas dentro de su canal de negociación actual, lo que podría sentar las bases para una «subida masiva» del precio en breve.

$Doge/monthly#Dogecoin is replicating its first cycle, reflecting the last phase of price accumulation in the channel after two false breakouts.

An exciting massive surge is incoming 🚀 pic.twitter.com/f6xqZlcSAh — Trader Tardigrade (@TATrader_Alan) October 23, 2025

Evolución del precio a corto plazo de DOGE

El analista de criptomonedas Daan Crypto Trades afirmó que la evolución del precio de Dogecoin (DOGE) refleja actualmente el estado general del mercado de las criptomonedas con más futuro. Según él, DOGE y la mayoría de las principales criptomonedas se han consolidado tras una fuerte corrección, formando un rango de cotización con mínimos más altos desde el viernes pasado.

Señaló que una ruptura por encima del máximo local de 0,218 dólares, que corresponde al nivel de 116.000 dólares de Bitcoin, señalaría un nuevo máximo más alto y probablemente pondría fin a la fase de consolidación. Sin embargo, una caída por debajo del mínimo del viernes pasado de 0,177 dólares podría indicar una renovada debilidad a corto y medio plazo.

$DOGE Gives a good overview of the state of the market. Since the big flush, we had an initial bounce. Not many coins are trading at that area but instead formed a range. Higher lows were made last Friday and prices are now right in the middle of it all. Breaking above that…

En la actualidad, añadió Daan, la mayoría de los activos, incluidos Bitcoin y DOGE, siguen situados en el centro de sus rangos de cotización. Por lo tanto, los inversores esperan un movimiento direccional claro para realizar apuestas decisivas.

El analista de criptomonedas Ali Martínez afirmó que Dogecoin (DOGE) debe defender el nivel de soporte de 0,18 $. Mantener este nivel, señaló, abriría el camino hacia los 0,25 $ o los 0,33 $.

Dogecoin $DOGE must defend $0.18. Hold it, and the path to $0.25 or $0.33 opens up.

La preventa de Maxi Doge se acerca a los 4 millones de dólares recaudados

Maxi Doge (MAXI) está ganando impulso en el mercado de las criptomonedas, con unos fondos de preventa que han pasado de 2,88 millones de dólares a más de 3,74 millones en un breve periodo de tiempo. Este aumento refleja la creciente confianza y el optimismo de los inversores sobre el potencial a largo plazo del token.

Aspectos destacados de la preventa:

Precio actual: 0,0002645 dólares

Importe recaudado: 3,74 millones de dólares

Ticker: MAXI

La página web oficial de la preventa señala que el precio del token se ajustará en menos de dos días. Puede encontrar información más detallada sobre la fecha de lanzamiento de Maxi Doge en Coinspeaker.

Las compras pueden realizarse con tarjeta de crédito o débito, así como con criptomonedas. Con su rápido crecimiento y el interés constante de los inversores, Maxi Doge se perfila como una de las mejores preventas de criptomonedas de 2025.