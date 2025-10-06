Key Notes

Dogecoin se mantiene estable en torno a los 0,25 dólares, a pesar del repunte generalizado del mercado.

Los analistas destacan el canal ascendente a largo plazo del DOGE y su actual fase de acumulación.

Thumzup Media invierte 2,5 millones de dólares en Dogehash para impulsar la minería de Dogecoin.

Dogecoin, una de las mejores memecoins, se ha mantenido relativamente estable a comienzos de octubre, incluso cuando el mercado en general tiende al alza. Esta falta de impulso ha hecho que los comerciantes minoristas se muestren cautelosos, pero los analistas sostienen que podría estar a punto de experimentar un importante repunte.

El popular analista criptográfico Ali Martínez señaló recientemente en X que DOGE se ha estado negociando dentro de un canal paralelo ascendente desde 2016. Según su análisis, esta, que es una de las mejores altcoins, se encuentra actualmente en el límite inferior del canal, una zona que él identifica como de acumulación.

Dogecoin $DOGE is still in the accumulation phase. The breakout is coming. Stay alert! pic.twitter.com/z3eNhNa8Dp — Ali (@ali_charts) October 3, 2025

Martínez sugiere a los inversores que se mantengan alerta, ya que prevé una subida histórica para DOGE. Muchos analistas esperan ahora que DOGE alcance 1 dólar en el cuarto trimestre. Se trata de un objetivo de precio que lleva años captando la atención de la comunidad y la colocaría como una de las criptomonedas que más va a explotar en 2025.

Importantes inversiones institucionales y de grandes inversores

Cabe destacar que, a pesar de su rendimiento diario plano, Dogecoin ha ganado silenciosamente un 10 % desde principios de octubre, lo que ha añadido aproximadamente 3.500 millones de dólares a su capitalización bursátil. En el momento de redactar este artículo, esta criptomoneda rentable se cotiza en torno a los 0,254 dólares, sin mostrar ganancias ni pérdidas en el día.

Esto se produce después de que DOGE registrara recientemente un importante aumento de la actividad de los grandes inversores. Los datos revelan que los grandes inversores añadieron alrededor de 450 millones de tokens a finales de septiembre, cuando la moneda meme cotizaba cerca del importante soporte de 0,22 dólares.

Además, Thumzup Media Corporation, que cotiza en el Nasdaq, anunció recientemente una inyección de 2.5 millones de dólares en Dogehash Technologies.

La financiación tiene como objetivo ampliar la capacidad minera de DOGE de Dogehash. Permitirá a la empresa desplegar más de 500 mineros adicionales, lo que podría aumentar su flota activa a más de 4000 unidades ASIC.

¿Se avecina una ruptura del precio del DOGE?

En el gráfico diario del DOGE, las bandas de Bollinger se están estrechando y el precio se mantiene en torno a la banda media (SMA de 20 días), lo que apunta a una posible ruptura. Un empuje por encima de la banda superior, cerca de los 0,288 dólares, podría confirmar el impulso alcista.

Sin embargo, si DOGE no consigue mantenerse en la banda media, la banda inferior, cerca de los 0,216 dólares, actuará como siguiente barrera de compra.

El RSI indica un impulso neutral con margen para seguir subiendo. Los operadores deben estar atentos a la resistencia clave en torno a 0,30 $ y 0,34 $ para gestionar sus riesgos.