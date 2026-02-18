El mercado cripto vuelve a dar señales de recuperación y, una vez más, el impulso lo lidera el sector de las meme coins. La capitalización total de estos tokens se sitúa en 32.400 millones de dólares, con un avance cercano al 2% en las últimas 24 horas. En este contexto, Dogecoin destaca con una revalorización del 13% en la última semana.

La veterana meme coin mantiene una sólida liquidez y el respaldo de una comunidad especialmente activa, factores que en el pasado propiciaron fuertes movimientos alcistas. Algunos analistas consideran que, si el sentimiento positivo se consolida, el token podría tener aún margen de subida.

En la red social X, el analista Cryptollica ha señalado un posible escenario de “déjà vu” en el gráfico semanal de DOGE. Según su análisis, el RSI (Índice de Fuerza Relativa) se encuentra en zona de sobreventa, un patrón que históricamente precedió a importantes tramos alcistas. En las últimas 24 horas, Dogecoin suma un 2,5% adicional y su capitalización vuelve a superar los 17.000 millones de dólares.

BIGGEST DEJA-VU IN HISTORY IS LOADING 🐈‍⬛$DOGE Click the Chart ❗️ Look at circles 1-2-3-4

What you see ? Coincidence or Math? Doge Oversold 2014-2026 pic.twitter.com/BPOgWtApSx — Cryptollica⚡️ (@Cryptollica) February 17, 2026

El historial del activo respalda parte del optimismo: el precio actual sigue estando un 118.500% por encima de su mínimo histórico de mayo de 2015, tras una sucesión de subidas explosivas a lo largo de los años. Además, el apoyo de figuras públicas como Elon Musk, quien llegó a anunciar planes para que SpaceX enviara un Dogecoin físico a la Luna, ha contribuido en anteriores ciclos a reforzar la narrativa en torno al token.

Maxi Doge busca capitalizar el impulso

En paralelo al renovado interés por Dogecoin, una nueva propuesta intenta captar la atención del inversor más especulativo: Maxi Doge (MAXI). El proyecto, aún en fase de preventa, asegura haber recaudado más de 4,6 millones de dólares y se presenta con una estética desenfadada y un marcado enfoque “degen”, término habitual en el argot cripto para describir estrategias de alto riesgo.

Más allá del componente meme, el equipo promotor destaca la creación de una comunidad activa y la organización de eventos exclusivos para titulares del token. Tras su lanzamiento en exchanges, el plan incluye competiciones de trading, torneos y posibles integraciones con plataformas de futuros para fomentar dinámicas gamificadas.

MAXI ofrece además un sistema de staking ya operativo durante la preventa de criptomonedas, con una rentabilidad anual variable (APY) actualmente situada en el 68%. Según el proyecto, su tokenómica contempla un “Maxi Fund” destinado a marketing y visibilidad, así como una hoja de ruta centrada en nuevas cotizaciones y campañas promocionales.

Actualmente, el token se vende a 0,0002804 dólares, con subidas de precio programadas a medida que avanza la campaña. Puede adquirirse mediante criptomonedas como ETH, BNB, USDT o USDC, además de pago con tarjeta bancaria a través del portal oficial.

En un mercado que parece a la espera de un nuevo catalizador, Dogecoin vuelve a situarse como referencia dentro del universo meme. Iniciativas como Maxi Doge aspiran a aprovechar esa inercia en un ciclo que podría definirse, una vez más, por la volatilidad y el peso de la comunidad en la formación de precios.