El crudo se dispara y presiona al mercado meme, pero Maxi Doge roza los $5 millones en preventa

Viernes, 20 de marzo de 2026 – La escalada geopolítica en Oriente Medio ya está dejando un impacto claro en los activos de mayor riesgo. Con el crudo de Dubái por encima de los $166 por barril y el Brent cerca de $106, el mercado ha empezado a descontar un escenario de energía más cara, mayor presión inflacionaria y menos apetito por operaciones especulativas.

Ese cambio de tono está golpeando de lleno al segmento de las meme coins. La capitalización total del sector se sitúa en $29.57 billion tras caer un 5.95%, mientras que el volumen negociado en 24 horas se ha reducido un 46% hasta $2.74 billion.

Entre los principales tokens, Dogecoin ronda los $0.094 y se mantiene prácticamente plano en la jornada. Shiba Inu cotiza cerca de $0.00000595, con una subida diaria del 3.3%, aunque sin avances frente a la semana pasada. Bonk, por su parte, ha devuelto la mayor parte de sus ganancias recientes.

En contraste, Maxi Doge sigue captando entradas en preventa. El proyecto, que prepara el lanzamiento del token MAXI, ya ha recaudado $4.69 millones y se aproxima a la barrera de $5 millones, una excepción en un entorno de mercado claramente más defensivo.

Ormuz, petróleo e impacto directo sobre los activos de riesgo

La situación en el estrecho de Ormuz ha pasado a ser un foco central para los mercados. El conflicto entre EE. UU. e Irán ha frenado de facto buena parte del tránsito marítimo por una de las rutas energéticas más importantes del mundo. El tráfico de petroleros, que antes superaba los 120 barcos diarios, se ha ralentizado hasta casi detenerse, afectando especialmente a compradores asiáticos dependientes del crudo de Dubái.

Si la interrupción se prolonga, los analistas esperan más tensión sobre la oferta global y nuevos repuntes en los precios de la energía. Ese tipo de shock suele traducirse en salidas de capital de los tramos más especulativos, y el mercado cripto no está siendo una excepción.

La debilidad se nota especialmente en las meme coins, donde el menor volumen ha limitado la capacidad de sostener rebotes. Incluso una reciente publicación de meme relacionada con Dogecoin de Elon Musk no consiguió activar un rally sostenido.

Even if you're not in $DOGE. Start rooting for it. Historical on chain data shows that when $DOGE pumps, so does everything else. pic.twitter.com/KqKEtqsw04 — ray 🐂 (@moonbag) March 19, 2026

Aun así, algunos analistas mantienen una visión alcista de fondo. Ray, analista cripto en X con 191,400 seguidores, proyecta para 2026 una ganancia del 600% para DOGE a partir de un patrón técnico que arranca a finales de 2024. Su escenario contempla incluso un avance acumulado del 913% para los holders de aquí al próximo año, lo que implicaría superar el máximo histórico de mayo de 2021 en $0.7376 y también la cota de $1.

Es una previsión exigente, pero sirve para explicar por qué parte del mercado sigue buscando exposición anticipada en tokens de temática canina. Si DOGE recuperara tracción, muchas dog coins podrían beneficiarse del arrastre.

Maxi Doge mantiene tracción mientras el resto del segmento pierde volumen

Maxi Doge (MAXI) se presenta con una estética de meme coin muy marcada, apoyada en una mascota Shiba Inu culturista y una narrativa de trading apalancado de 1000x. Más allá de ese enfoque visual, el proyecto intenta sostener el interés con varios incentivos para los primeros participantes.

Entre ellos figuran recompensas de staking del 67% APY activas durante la preventa, concursos regulares para holders con premios para traders destacados y asociaciones previstas con plataformas de futuros. El suministro total se ha fijado en 150.24 billion, con asignaciones para staking, comunidad, marketing y desarrollo. También incluye un Maxi Fund destinado a apoyar la visibilidad del token y la liquidez tras el lanzamiento.

La hoja de ruta mantiene un tono informal, pero incorpora hitos concretos como auditorías de contratos inteligentes realizadas por Coinsult y SolidProof, campañas de marketing, listados en DEX y CEX e integraciones de pares de trading.

Be like a whale. Buy dips. Hold. Eat. pic.twitter.com/uGw5BySRG2 — MaxiDoge (@MaxiDoge_) March 17, 2026

Ese marco ha ayudado al proyecto a seguir sumando capital incluso con un mercado menos favorable. Analistas de preventas como Borch Crypto han llegado a plantear un potencial de 100x para MAXI en condiciones óptimas de mercado, aunque ese tipo de proyecciones dependen de una mejora clara del sentimiento general.

La preventa de Maxi Doge acumula ya $4.69 millones. El precio actual es de $0.0002809, y el siguiente tramo al alza está previsto para activarse próximamente.

Qué ofrece la preventa y cómo seguir el proyecto

Quienes quieran participar pueden hacerlo desde el sitio oficial de Maxi Doge, conectando una wallet para intercambiar ETH, BNB, USDC o USDT por MAXI. También existe la opción de compra con tarjeta de crédito o débito.

En móvil, la app de Best Wallet permite adquirir MAXI y monitorizar las recompensas de staking. Está disponible en Google Play y en la Apple App Store, donde el token aparece dentro de la sección “Upcoming Tokens”.

Para quien quiera revisar con más detalle el funcionamiento del proyecto antes de decidir, CoinSpeaker también ha publicado una guía sobre cómo comprar Maxi Doge, con un repaso del proceso de acceso a la preventa y las opciones disponibles para los usuarios.

El staking de MAXI ya está activo y puede seleccionarse durante la inversión, con una rentabilidad anunciada del 67% APY para los holders. Para seguir actualizaciones, concursos y anuncios, el proyecto mantiene canales en X y en su grupo de Telegram.

Visita Maxi Doge Token.