A pesar de la debilidad del billete verde, el Bitcoin se queda rezagado en el entorno de los 87.000 dólares. Los analistas apuntan a que el capital está fluyendo hacia refugios tradicionales como el oro físico, mientras que la falta de demanda institucional en EE. UU. mantiene la presión sobre las criptomonedas.

En los ciclos económicos tradicionales, un dólar débil suele ser la señal de salida para un rally del Bitcoin. Sin embargo, este lunes 26 de enero de 2026, la correlación se ha roto. Mientras el Índice del Dólar (DXY) cae hasta los 97,17 puntos, el Bitcoin no solo no sube, sino que retrocede más de un 6% en la última semana, cotizando peligrosamente cerca de los 87.000 dólares.

Según los analistas de CryptoQuant, la explicación es sencilla: el dólar no cae por un exceso de liquidez o crecimiento, sino por el miedo. Y en un entorno de pánico, el mercado prefiere la seguridad milenaria del oro a la volatilidad del ecosistema digital.

El «muro» del Risk-Off: El capital busca refugio, no riesgo

La debilidad actual del dólar está vinculada a rumores de intervenciones en el mercado de divisas (como el apoyo al yen) y tensiones geopolíticas. En este escenario, el inversor institucional está activando el modo de «preservación de capital».

Éxodo de los ETFs : La semana pasada se registró una de las mayores salidas de capital en los ETFs de criptomonedas desde noviembre de 2025, con una sangría total de 1.730 millones de dólares. Ethereum fue el más castigado, concentrando 630 millones de las ventas.

: La semana pasada se registró una de las mayores salidas de capital en los ETFs de criptomonedas desde noviembre de 2025, con una sangría total de 1.730 millones de dólares. Ethereum fue el más castigado, concentrando 630 millones de las ventas. Oro vs. Bitcoin: Mientras los fondos cripto se vacían, el oro atrae flujos masivos. El Bitcoin está operando hoy más como una acción tecnológica de alto riesgo que como una reserva de valor descorrelacionada.

El «Descuento Coinbase»: EE. UU. sigue vendiendo

Uno de los indicadores más preocupantes es el Coinbase Premium Index, que se mantiene en terreno negativo. Esto significa que el Bitcoin se vende más barato en Coinbase que en los exchanges internacionales, una señal clara de que la presión vendedora proviene principalmente de los inversores y fondos estadounidenses.

Sin una demanda de compra real en el mercado al contado (spot) de EE. UU., cualquier intento de rebote queda limitado a movimientos especulativos en el mercado de futuros, lo que carece de la fuerza necesaria para iniciar una tendencia alcista sostenible.

Análisis Técnico: La pérdida de la «Línea de Vida» de las 21 semanas

Matrixport advierte que el Bitcoin ha caído por debajo de su media móvil de 21 semanas, situada cerca de los 96.000 dólares. Históricamente, este nivel actúa como la frontera entre un mercado alcista y uno bajista.

El rechazo : A finales de 2025, el BTC intentó recuperar esta línea sin éxito. Esta debilidad técnica mantiene al activo en una fase correctiva.

: A finales de 2025, el BTC intentó recuperar esta línea sin éxito. Esta debilidad técnica mantiene al activo en una fase correctiva. Niveles clave: Si la presión persiste, los analistas sitúan la zona de los 70.000 – 80.000 dólares como el próximo gran soporte, mientras que los 121.000 dólares quedan ahora como un objetivo optimista a largo plazo.

En definitiva, la «clara trayectoria de flexibilización» que se esperaba de la FED se ha empañado. Con una probabilidad de recorte de tipos de apenas el 3% según el CME FedWatch, el Bitcoin se enfrenta a un desierto de liquidez donde solo el regreso del apetito por el riesgo institucional podrá devolverlo a la senda de los seis dígitos.

Sigue leyendo acerca de las mejores preventas en Solana