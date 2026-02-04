El Ethereum cae un 10% tras la venta de Vitalik

El cofundador de Ethereum sacude los cimientos de su propia hoja de ruta al afirmar que la visión «centrada en rollups» ya no tiene sentido. Mientras el ETH cae hasta los 2.117 dólares tras una donación benéfica de medio millón de dólares, la comunidad se pregunta si las Capas 2 han pasado de ser la salvación a un obstáculo para la red.

Ethereum atraviesa una crisis de identidad técnica que se ha trasladado de inmediato a su cotización. En las últimas 24 horas, el Ether (ETH) ha sufrido una caída del 7%, acumulando un descenso del 10% desde que se conoció que Vitalik Buterin vendió 211 ETH (unos 500.000 dólares) para financiar su fundación benéfica Kanro.

Sin embargo, los analistas coinciden en que no ha sido la venta —una cifra menor para el patrimonio de Buterin— lo que ha hundido el precio, sino sus recientes declaraciones sobre el futuro de la red. Buterin ha cuestionado abiertamente la hoja de ruta que él mismo impulsó en 2020, asegurando que la idea de las Capas 2 (L2) como «fragmentos de marca» (branded shards) de Ethereum «ya no tiene sentido» ante la capacidad de escalado que está logrando la propia Capa 1.

La «crisis de legitimidad» de las Capas 2

El creador de Ethereum lanzó un dardo directo a los equipos que desarrollan redes secundarias: «Si creas una EVM de 10.000 transacciones por segundo, pero su conexión con la red principal es a través de un puente multifirma, no estás escalando Ethereum».

Lentitud en la descentralización : Buterin señaló que el progreso de las L2 hacia la «Fase 2» (descentralización total sin intermediarios) ha sido mucho más lento y difícil de lo previsto.

: Buterin señaló que el progreso de las L2 hacia la «Fase 2» (descentralización total sin intermediarios) ha sido mucho más lento y difícil de lo previsto. Escalado nativo : Con las mejoras en la Capa 1 y la caída de las comisiones en la red principal, la dependencia de las L2 como «muletas» de rendimiento ha disminuido, dejando a muchos proyectos en una crisis de utilidad.

: Con las mejoras en la Capa 1 y la caída de las comisiones en la red principal, la dependencia de las L2 como «muletas» de rendimiento ha disminuido, dejando a muchos proyectos en una crisis de utilidad. Nueva propuesta: Vitalik sugiere que las L2 deben dejar de competir solo en velocidad y enfocarse en ofrecer valores diferenciales, como privacidad avanzada, IA o redes sociales, operando más como un «espectro de soluciones» que como extensiones oficiales.

Análisis Técnico: Volatilidad por baja liquidez

There have recently been some discussions on the ongoing role of L2s in the Ethereum ecosystem, especially in the face of two facts: * L2s' progress to stage 2 (and, secondarily, on interop) has been far slower and more difficult than originally expected

* L1 itself is scaling,… — vitalik.eth (@VitalikButerin) February 3, 2026

El desplome ha llevado al ETH a cotizar en los 2.117 dólares, niveles no vistos desde el verano de 2025. Un dato clave es la caída del 31% en el volumen de negociación, lo que sugiere que la volatilidad está siendo alimentada por una baja liquidez: pocos compradores están dispuestos a entrar mientras el «padre» de la red cuestiona su arquitectura actual.

La venta de 500.000 dólares en USDC fue enviada al Kanro Fund, una organización de Buterin dedicada a la salud global y la seguridad de la IA. Aunque es un movimiento habitual en su historial filantrópico, la coincidencia con sus dudas sobre el escalado ha generado un «cóctel de incertidumbre» que está castigando especialmente a las altcoins del ecosistema Ethereum.

A pesar de este ruido interno, el interés institucional persiste: los ETF de Ethereum registraron entradas leves en la última sesión, lo que indica que mientras el sector minorista teme por la narrativa técnica, Wall Street sigue acumulando en lo que consideran un nivel de sobreventa histórico.

Sigue leyendo sobre otras criptomonedas baratas ahora mismo