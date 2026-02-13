Un juez federal de Brooklyn ha condenado a Braden John Karony, ex consejero delegado del proyecto DeFi SafeMoon, a 100 meses de prisión por su papel en un esquema de fraude multimillonario.

Karony fue declarado culpable de conspiración para cometer fraude y blanqueo de capitales tras desviar aproximadamente 9 millones de dólares de fondos de inversores para adquirir activos de lujo, pese a haber asegurado públicamente que los fondos de liquidez del proyecto estaban bloqueados.

JUST IN: Founder of SafeMoon, Braden Karony, has just been sentenced to 100 months in prison. — unusual_whales (@unusual_whales) February 10, 2026

La criptomoneda en cuestión, SafeMoon o SFM, lleva en declive desde el último mercado alcista y actualmente cotiza alrededor de un 99% por debajo de su máximo de 2021.

El esquema fraudulento al descubierto: ¿el CEO de SafeMoon en el punto de mira?

Lanzado en marzo de 2021 sobre Binance Smart Chain, SafeMoon ganó rápidamente popularidad durante el mercado alcista de 2021 al prometer a los titulares rendimientos pasivos mediante la redistribución de comisiones por transacción. Se intuía una gema crypto. Un elemento central de la estrategia de marketing del proyecto era la afirmación de que los fondos de liquidez estaban “bloqueados” y eran inaccesibles para los desarrolladores, supuestamente protegiendo así a los inversores frente a un posible rug pull.

Sin embargo, los fiscales federales demostraron que Karony y sus co-conspiradores, entre ellos el exdirector tecnológico Thomas Smith y el creador del proyecto Kyle Nagy, mantenían acceso secreto a dichos fondos.

Según las conclusiones judiciales, los directivos explotaron esta puerta trasera para drenar millones de dólares de los fondos de liquidez de SafeMoon US LLC. La sentencia, dictada el martes, llega nueve meses después de que un jurado federal declarara culpable a Karony en mayo de 2025 por conspiración para cometer fraude de valores, fraude electrónico y blanqueo de capitales.

Mientras que Smith se declaró culpable anteriormente y está a la espera de sentencia, Nagy continúa prófugo con una orden de detención en vigor.

El tribunal ordena el decomiso y la restitución

Durante la audiencia de sentencia, el tribunal ordenó a Karony el decomiso de aproximadamente 7,5 millones de dólares y de su participación en dos propiedades residenciales. El Departamento de Justicia (DOJ) reveló que los fondos sustraídos se utilizaron para financiar un estilo de vida lujoso, incluyendo la compra de una vivienda de 2,2 millones de dólares en Utah, un Tesla, un Audi R8 y otros vehículos personalizados.

El subdirector del FBI, James C. Barnacle Jr., subrayó la traición a la confianza fiduciaria en una declaración sobre el veredicto:

«Braden John Karony no solo abusó de su posición como CEO, sino que también traicionó la confianza de sus inversores al robar más de nueve millones de dólares en activos digitales de su empresa para financiar su lujoso estilo de vida».

Aunque el decomiso aborda las ganancias ilícitas, el tribunal indicó que la cuantía final de la restitución a las víctimas se determinará en una fecha posterior, conforme a los procedimientos habituales en grandes casos de fraude financiero.

Las autoridades intensifican la ofensiva contra los delitos cripto

La condena de 100 meses refuerza la creciente presión del Gobierno de Estados Unidos para exigir responsabilidades dentro del sector de los activos digitales. El resultado se alinea con una tendencia más amplia de aplicación estricta de la ley frente a la opacidad financiera. Por ejemplo, el Departamento de Justicia finalizó recientemente un decomiso de 400 millones de dólares en el caso del mezclador cripto Helix, enviando una señal clara de tolerancia cero hacia plataformas que facilitan flujos ilícitos de dinero.

Esta postura judicial firme no se limita a Estados Unidos. Recientemente, Corea del Sur también condenó a prisión a un directivo de una empresa cripto justo antes de implementar regulaciones corporativas más estrictas. La severidad de las penas varía según el delito, pero la tendencia es clara: los casos que implican robo directo o actividades vinculadas a la darknet suelen acarrear condenas largas, como ocurrió cuando el fundador de Incognito Market recibió una pena de 30 años de prisión.

Para los inversores de SafeMoon, la condena de Karony marca el cierre de un capítulo significativo en la controvertida historia del proyecto.

