El mercado cripto se dispara con ‘Uptober’: 100 000 millones de dólares de capitalización en un día

Uptober arranca con fuerza. En apenas 24 horas, el mercado ha recuperado más de 100.000 millones de dólares, impulsado por un Bitcoin imparable y un regreso masivo de los inversores. Uptober cumple sus promesas, y la euforia parece estar bien asentada.

El mercado se inflama: 100.000 millones en 24 horas

El mes de octubre arranca a toda máquina. En un día, la capitalización global del mercado pasó de 4150 a 4260 miles de millones de dólares, según los datos de CoinMarketCap. Esto representa una ganancia de más de 100.000 millones de dólares, impulsada principalmente por el rendimiento de Bitcoin, pero también por la dinámica de varias altcoins importantes.

Bitcoin cotiza en torno a los 124 000 dólares, con una subida del 1,8% en 24 horas y del 12% en la semana. Por su parte, Ethereum, Solana y XRP también muestran progresos sólidos. Este retorno alcista alimenta la confianza del mercado en un momento clave del año en el que el efecto estacional suele desempeñar un papel fundamental.

El efecto combinado de los ETF, el cierre del gobierno y los flujos institucionales

Detrás de este despegue hay varios motores claramente identificados. En primer lugar, los ETF de Bitcoin al contado registran flujos masivos: más de 1200 millones de dólares inyectados recientemente por inversores institucionales.

A esto se suma el contexto político en Estados Unidos. El Gobierno se enfrenta a un «shutdown», y muchos buscan activos refugio ante esta inestabilidad. Y como sabemos, Bitcoin empieza a percibirse como un activo de protección, una especie de «oro digital» en un mundo incierto. La mezcla de ETF más inestabilidad macroeconómica resulta en un cóctel explosivo.

Bitcoin: nuevo récord y oferta en mínimos en los exchanges

Bitcoin no solo ha subido, ha pulverizado un récord. El BTC alcanzó un nuevo máximo histórico de 125 000 dólares. Pero eso no es todo: según los datos de CoinGlass, la cantidad de bitcoins disponibles en los exchanges cayó a un mínimo de seis años, en torno a los 2,83 millones de BTC.

Esto demuestra que muchos inversores están retirando sus BTC de las plataformas para almacenarlos ellos mismos, a menudo en carteras frías. Este comportamiento refleja una voluntad de jugar a largo plazo. Y como la oferta disminuye, la presión compradora hace subir los precios de forma natural.

Las altcoins se suben al tren alcista

Bitcoin lidera el baile, pero las mejores altcoins no piensan quedarse en el andén. Ethereum ronda los 4500 dólares, Solana supera los 230 dólares y XRP continúa su rebote por encima de los 2,95 dólares. El mercado en su conjunto muestra una hermosa cohesión alcista, con un retorno de los volúmenes en varios proyectos.

Algunas joyas de DeFi e IA también empiezan a resurgir. Este tipo de configuración suele ser el preludio de una altseason, ese momento en el que las ganancias se extienden a los proyectos secundarios. Aún es un poco pronto para afirmarlo, pero las señales empiezan a parpadear.

¿Hay que temer una corrección?

Como siempre en el mundo cripto, lo que sube también puede bajar. Tras semejante subida, algunos analistas esperan una toma de beneficios o una pequeña pausa. El mercado sigue siendo muy sensible a las decisiones de la Fed, a los anuncios regulatorios o incluso al más mínimo rumor.

Por tanto, es importante mantener la lucidez: la tendencia es alcista, pero la volatilidad no ha desaparecido. Mantén la cabeza fría, evita el FOMO y nunca inviertas más de lo que estés dispuesto a perder. El mes de octubre empieza con fuerza, pero el camino aún es largo.

