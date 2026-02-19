EL par SOL USD recupera los 80 $ mientras la actividad de transacciones en la red alcanza un máximo histórico

Solana recuperó con éxito el nivel crítico de soporte de 80 $ el martes, cotizando ahora en torno a los 82 $ mientras los fundamentos de la red alcanzaron niveles sin precedentes. La recuperación del precio de SOL frente al USD coincide con un repunte histórico en la participación on-chain, donde las transacciones diarias no relacionadas con votos alcanzaron recientemente un récord de 148 millones. Una transacción de no-voto implica transferir Solana a la red y recolectarla en bloques.

El aumento paralelo sugiere que la utilidad real de la red, más que el simple trading especulativo, podría estar estableciendo un suelo sólido para el activo.

¿Qué está impulsando el aumento de las transacciones?

Los datos indican que la red de Solana está pasando por una prueba de estrés masiva, validando su diseño de alto rendimiento. La red superó los 116.000 millones de transacciones totales durante el último año, con transacciones diarias de no-voto alcanzando los 148 millones a finales de enero. Este volumen representa una divergencia significativa respecto a ciclos anteriores.

¿Qué está alimentando este intenso volumen? Si bien las memecoins siguen contribuyendo al tráfico de la red, existe un giro marcado hacia las finanzas sostenibles. A medida que Solana avanza más allá de su fase de memecoins, los volúmenes de los exchanges descentralizados (DEX) han rivalizado con los de Ethereum, impulsados por comisiones de menos de un centavo y una finalidad más rápida. Además, el aumento en la tokenización de activos del mundo real (RWA) alcanzando valores récord sugiere que la adopción institucional y las liquidaciones de stablecoins están jugando un papel más relevante en estas métricas on-chain que en años anteriores.

Análisis de precio SOL USD: Niveles técnicos a vigilar

Solana está cambiando de manos actualmente a 87,16 $, lo que marca un aumento del 1,65% en las últimas 24 horas. El foco principal para los traders ha sido defender la marca de los 80 $, un nivel que anteriormente sirvió como una fuerte zona de demanda. Los analistas de mercado señalan que mantener esta región es vital para evitar una caída hacia zonas de menor liquidez. Si bien el activo ha formado una base lógica aquí, todavía enfrenta resistencia por encima.

Algunas predicciones de precios sugieren que la caída por debajo de 100 $ pudo haber sido un evento final de capitulación, pero los alcistas deben recuperar la barrera psicológica de los tres dígitos para confirmar una reversión de tendencia definitiva. Por el contrario, no mantener los 80 $ podría exponer al activo a una caída más profunda, ya que el sentimiento general del mercado cripto sigue siendo frágil.

¿Puede el crecimiento de la red mantener la recuperación de SOL?

La divergencia entre el alto uso de la red y la acción de precio contenida a menudo precede a un reajuste de valoración. La confianza institucional parece estar regresando junto con la actividad minorista; por ejemplo, el actor clave del ecosistema Jupiter anunció recientemente un importante acuerdo de inversión para liquidar más transacciones en JupUSD, destacando el capital que fluye hacia la infraestructura de Solana a pesar de la volatilidad de los precios.

Sin embargo, los riesgos permanecen. El análisis on-chain de Nansen sugiere que, si bien la adopción por parte de los usuarios es real (evidenciada por el reciente aumento al doble de direcciones activas), mantener este impulso requiere que el mercado de comisiones se estabilice frente a posibles congestiones. ¿Podrán los fundamentos forzar finalmente un desacoplamiento de las correcciones del mercado general? Las próximas semanas probablemente determinarán si el uso récord puede traducirse en una apreciación sostenida del precio.

