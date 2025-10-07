El precio de ASTER protagoniza un inesperado repunte del 5% tras su listado en Binance

Key Notes

Binance, uno de los principales exchanges de criptomonedas, ha anunciado la incorporación del token Aster a su plataforma.

Los usuarios podrán acceder a varios pares de negociación: ASTER/USDT, ASTER/USDC y ASTER/TRY.

Como consecuencia, el precio de ASTER subió un 2,19% tras una caída anterior.

Tras conocerse que Binance, el exchange de criptomonedas de referencia, incorporará Aster (ASTER) a su plataforma, el precio del token ha experimentado una notable subida. No se trata de algo del todo sorprendente, especialmente cuando un proveedor de servicios de activos digitales de esta envergadura decide listar un token. Además, el sector de las criptomonedas atraviesa una fase alcista generalizada que está respaldando la recuperación de ASTER.

Binance incorpora el token ASTER con etiqueta Seed

Binance anunció recientemente su intención de incluir ASTER en su catálogo, señalando que se añadirá una etiqueta seed al listado, cuya puesta en marcha está prevista para el 6 de octubre de 2025. Este movimiento supone un hito relevante para el exchange descentralizado de futuros perpetuos de nueva generación. Según comunicó Binance, la negociación de los pares ASTER/USDT, ASTER/USDC y ASTER/TRY arrancará a las 12:00 (UTC).

Los depósitos no estarán disponibles hasta las 09:00 (UTC) del mismo día, mientras que las retiradas comenzarán al día siguiente a las 12:00 (UTC). Cabe destacar que la etiqueta seed aplicada a este token indica una mayor volatilidad y un riesgo potencial más elevado.

Esta medida busca que los usuarios operen con el mencionado activo digital con precaución, al tiempo que protege al exchange de posibles reclamaciones derivadas de operaciones imprudentes por parte de los inversores.

En consecuencia, estos usuarios deberán realizar y superar cuestionarios cada 90 días tanto en Binance Spot como en Binance Margin si desean negociar con estos tokens. Asimismo, se les exigirá aceptar repetidamente las Condiciones de Uso de Binance para mantener su acceso a las operaciones.

El precio de Aster sube con un sentimiento positivo

Tras este anuncio, el precio de ASTER saltó hasta los 2,05 dólares, lo que se corresponde con una subida del 2,18% en las últimas 24 horas.

Esta ganancia llega después de una caída anterior provocada por acusaciones de manipulación en su ecosistema. El token ha visto crecer tanto su capitalización de mercado como su volumen de negociación. Según los datos de CoinMarketCap, la capitalización de mercado de ASTER asciende actualmente a 3480 millones de dólares, lo que lo sitúa como la 32.ª criptomoneda más grande según esta métrica.

Además, su volumen de negociación en 24 horas ha aumentado un 53,86% y se sitúa actualmente en 1520 millones de dólares.

Más allá de la reciente incorporación a Binance y el consiguiente impulso en su cotización, Aster ha tenido un año fructífero. La semana pasada, su director ejecutivo, Leonard, desveló planes ambiciosos que incluyen una blockchain de Capa 1 propia y un programa de recompra. En aquel momento, también insinuó la posible incorporación a Binance, algo que ahora se ha hecho realidad.