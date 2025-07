El precio de Bitcoin alcanza un nuevo máximo histórico, con la vista puesta en 120.000$

Bitcoin ha alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los 112.000$ a última hora del 9 de julio, mientras que el fuerte apetito inversor por activos de riesgo y las liquidaciones agresivas de posiciones cortas alimentaron el repunte.

La mayor criptomoneda del mundo ahora presume de una capitalización de mercado de 2,2 billones de dólares, con volúmenes de negociación de 24 horas que se dispararon un 42% mientras los operadores se apresuraban a capturar el impulso. El repunte ha resultado en un salto del Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas a una puntuación de «Codicia» de 71, indicando un optimismo creciente en el mercado.

Durante semanas, Bitcoin había estado atascado en un estrecho rango de consolidación, con muchos operadores dudando de su capacidad para recuperar sus máximos anteriores establecidos en mayo. Sin embargo, recientemente ha confirmado un máximo diario más alto, marcando el fin de la tendencia bajista que comenzó a finales de mayo.

El cofundador de Milk Road, Kyle Reidhead, compartió el impulso alcista en X, declarando: «Nos vemos en 150.000$». Su comentario siguió a un análisis anterior que mostraba un patrón alcista de taza y asa en el gráfico semanal que, según él cree, llevará a BTC a 150.000$ en los próximos meses.

CryptoBusy destacó una formación de bandera alcista en el gráfico de 4 horas, señalando que un cierre por encima de 112.000$ podría resultar en un repunte hacia el nivel de 120.000$.

Los datos de CoinGlass revelan que en las últimas 24 horas, aproximadamente 219 millones de dólares en posiciones cortas de Bitcoin fueron liquidadas mientras el precio perforó los niveles de resistencia. Cabe destacar que alrededor de 1.600 millones de dólares en posiciones cortas permanecen en riesgo de liquidación si BTC sube al rango de 115.000$.

En el momento de escribir esto, BTC cotiza en torno a los 111.078$, subiendo más del 2% en el último día. Aunque el optimismo es alto, los analistas permanecen alerta ante el riesgo de toma de beneficios y un posible sobrecalentamiento del mercado.

Vale la pena señalar que carteras de Bitcoin inactivas durante mucho tiempo que contenían monedas de hace 6-10 años se han vuelto activas recientemente. Históricamente, tales movimientos a menudo coinciden con cambios importantes del mercado, con analistas sugiriendo un enfoque cauteloso.

Además, los datos de Santiment del martes revelaron la mayor ratio de sentimiento de Bitcoin en tres semanas. Sin embargo, el analista de Santiment Brian Quinlivan señaló que repuntes similares en el optimismo de los operadores llevaron a retrocesos de precios el 11 de junio y el 7 de julio.

