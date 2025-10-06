El precio de OKB se dispara un 15% hoy: estas son las razones

Key Notes

El precio de OKB se disparó un 15% el sábado, superando al conjunto del mercado cripto mientras los tókenes de intercambio repuntaban tras los máximos históricos de BNB.

OKB y PancakeSwap figuran entre los tókenes más destacados según datos de Coingecko.

OKX reforzó la utilidad de OKB con nuevos servicios de staking de BTC y lanzamientos aéreos de Pengu, según los últimos anuncios tras el evento Token 2049.

OKB, el token nativo emitido por el exchange centralizado de criptomonedas OKX, destacó como uno de los grandes protagonistas del sábado. El movimiento se produce en medio de un optimismo sectorial generalizado, después de que BNB alcanzase nuevos máximos históricos.

Los principales tókenes de intercambio reflejaron la espectacular subida semanal del 20% de Binance Coin, que prolongó su fase de descubrimiento de precio hasta los 1.185 dólares el sábado. Los tókenes de exchange registraron ganancias significativas esta semana: OKB de OKX anotó incrementos de dos dígitos junto a Bitget Token (BGB) y PancakeSwap (CAKE).

Según datos de CoinGecko, PancakeSwap, BNB y OKB se situaron entre los tres tókenes vinculados a exchanges más destacados del día. El impulso pone de manifiesto una clara rotación sectorial, con inversores realizando apuestas estratégicas tras el repunte récord de BNB.

La capitalización de mercado agregada del sector de tókenes de intercambio saltó un 4,6% hasta alcanzar los 206,2 millones de dólares, lo que confirma un renovado apetito inversor por activos vinculados a plataformas de negociación.

OKX amplía la utilidad de OKB con el lanzamiento del staking de Bitcoin y lanzamientos aéreos de Pengu

Más allá de los vientos favorables que sopla en todo el sector, las recientes novedades del equipo de OKX suponen catalizadores adicionales para su token nativo. El viernes, el equipo anunció que el staking de BTC ya está oficialmente disponible para clientes estadounidenses, lo que amplía la utilidad en cadena de OKB.

El equipo publicó más actualizaciones el sábado, vinculadas al recién concluido evento Token 2049, donde OKX presentó próximas iniciativas y estrategias de crecimiento impulsadas por la comunidad.

OKX incluyó la memecoin Pengu (PENGU), basada en Solana, en su programa Airdrop Earn, que permite a los usuarios obtener ingresos pasivos mediante suscripciones pagadas en OKB, BTC o USDT.

En el momento de escribir estas líneas, el precio de OKB ha subido un 15%, logrando romper con éxito el nivel de resistencia de los 220 dólares. Los datos de CoinMarketCap muestran que los volúmenes de negociación de OKB se han disparado casi un 500% en las últimas 24 horas, lo que confirma una fuerte y activa presión compradora tras las últimas actualizaciones del ecosistema.

