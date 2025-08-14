El precio de XRP apunta a una subida del 188% en un claro patrón de ruptura

Key Notes

La conclusión del litigio entre Ripple y la SEC desencadenó un fuerte aumento de la actividad de XRP, con volúmenes de negociación diarios que subieron un 208% hasta los 12.400 millones de dólares.

XRP se está consolidando cerca de su máximo histórico en un marco temporal de dos semanas, con el interés abierto de futuros subiendo un 9% hasta los 8.670 millones de dólares.

Los analistas mantienen esperanzas de una fuerte recuperación en la próxima temporada de altcoins.

En medio del rally generalizado del mercado cripto, el precio de XRP, que cotiza a 3,27 dólares, también se ha disparado un 4,6% alcanzando los 3,28 dólares, preparando el escenario para una fuerte ruptura por delante.

Los analistas del mercado siguen siendo optimistas respecto a un rally hacia los 10 dólares, con casi un 188% de potencial alcista desde los niveles actuales. Tras el acuerdo del litigio de Ripple de la semana pasada, los expertos se muestran optimistas sobre el potencial de un rally significativo.

XRP apunta a una subida del 188% desde aquí

Javon Marks, un destacado analista cripto, declaró que la estructura de mercado actual de XRP refleja su ciclo alcista anterior, sugiriendo un posible impulso hacia el nivel de 9,63 dólares.

Based on $XRP's previous bull cycle performance and this one shaping up in an extremely similar manner, the next levels to be pushed is at ~$9.63 in another +188% run from here. Prices may not stop there… https://t.co/4UdOhKbp3U pic.twitter.com/MlpZ3KzS3f — JAVON⚡️MARKS (@JavonTM1) August 12, 2025

Esto representaría una ganancia adicional de aproximadamente el 188% desde los precios actuales. Marks añadió que el rally podría no detenerse ahí, indicando la posibilidad de objetivos de precio aún más elevados por delante.

Como se mencionó anteriormente, el precio de XRP está mostrando fortaleza con un 4,6% de subida en las últimas 24 horas, y su capitalización de mercado se acerca a los 200.000 millones de dólares.

Los volúmenes de negociación diarios de la criptomoneda de Ripple se han disparado más de un 15% hasta los 9.160 millones de dólares, mostrando un fuerte sentimiento alcista entre los operadores.

Los datos de Coinglass muestran que el interés abierto de futuros de XRP ha subido un 9% a más de 8.670 millones de dólares.

Otro popular analista cripto, EGRAG Crypto, destacó que XRP se está consolidando en un marco temporal de dos semanas cerca de su máximo histórico, a pesar del sentimiento bajista prevaleciente entre algunos participantes del mercado.

Añadió que, a pesar de que los patrones del gráfico técnico destacan una clara tendencia alcista, el sentimiento del mercado continúa siendo sorprendentemente pesimista.

El acuerdo del litigio de Ripple ha despertado la demanda institucional

La semana pasada, Ripple Labs y la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) retiraron oficialmente sus apelaciones, poniendo fin a años de litigio sobre XRP.

A pesar de la confusión en la comunidad cripto, la comisionada de la SEC Hester Pierce y el presidente Paul Atkins han confirmado oficialmente el final de la batalla legal.

Commissioner Peirce is right. With this chapter closed, we now have an opportunity to shift our energy from the courtroom to the policy drafting table. Our focus should be on building a clear regulatory framework that fosters innovation while protecting investors. #ProjectCrypto — Paul Atkins (@SECPaulSAtkins) August 11, 2025

La resolución ha estimulado un interés institucional significativo, ya que los volúmenes de negociación diarios subieron masivamente un 208% hasta los 12.400 millones de dólares tras el anuncio.

Por otro lado, la confianza de los inversores se ha visto reforzada por la adopción empresarial, como la integración de pagos XRP por parte de Blue Origin.

