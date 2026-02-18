El ecosistema de activos del mundo real (RWA) tokenizados en Solana ha superado oficialmente los 1.660 millones de USD en valor, estableciendo un nuevo máximo histórico para la cadena de bloques de alto rendimiento. Este hito se alcanzó el 15 de febrero, y la red señala un cambio definitivo hacia la utilidad de grado institucional.

¿Podría esto afectar también positivamente al precio? Probablemente no de forma inmediata.

El papel de los RWA: conectando las finanzas tradicionales con la mecánica on-chain

La tokenización de activos del mundo real implica la migración de instrumentos financieros off-chain, que van desde el crédito privado y los bienes raíces hasta los bonos del tesoro gubernamentales, a la infraestructura de cadena de bloques para mejorar la velocidad de liquidación y la liquidez. Este sector se ha expandido agresivamente en toda la industria, con actores institucionales que buscan cada vez más redes que ofrezcan bajos costos de transacción y alta capacidad. El impulso en Solana refleja innovaciones similares en Ethereum, donde proyectos como EthZilla están tokenizando motores de aviones, cerrando la brecha entre las finanzas industriales pesadas y los libros de contabilidad descentralizados.

Si bien el valor total de los RWA en todas las cadenas de bloques actualmente se sitúa cerca de los 296.500 millones de USD, el reciente aumento de Solana destaca su creciente cuota de mercado. La red ahora domina aproximadamente el 6,64% del mercado global de RWA, consolidando su posición como un competidor serio frente a líderes establecidos como Ethereum y Polygon.

Métricas de crecimiento de RWA e impulsores institucionales para Solana

El valor de los activos tokenizados en Solana saltó más del 42% solo en los últimos 30 días. Esta trayectoria de crecimiento eleva el total a la cifra récord de 1.700 millones de USD, respaldada por un aumento sustancial en la participación de los usuarios. El número de titulares de RWA en la red aumentó más del 112% hasta alcanzar los 286.011, mientras que los volúmenes de transacciones a 30 días subieron a 1.890 millones de USD.

Esta expansión está impulsada por nuevos protocolos como Multiliquid y Metalayer, que han introducido facilidades de redención instantánea para mejorar la liquidez de los activos on-chain. Estos desarrollos se alinean con un impulso en todo el sector hacia una mejor infraestructura, similar a la integración de MetaMask con Ondo Finance, que facilita el acceso a valores tokenizados.

La utilidad institucional de los RWA podría ser un impulso para Solana a largo plazo

El reciente aumento en el valor de los RWA proporciona un contraste positivo frente al desempeño deficiente del token SOL en los últimos meses. Sin embargo, ¿dónde reside el potencial alcista? El desacoplamiento del uso fundamental de la red del precio del token sugiere un panorama en maduración donde la utilidad impulsa el valor a largo plazo. Los analistas señalan que a medida que más activos se liquidan on-chain, la demanda de espacio en los bloques se vuelve menos dependiente de los ciclos de comercio minorista.

Menos entusiasmo a corto plazo, más estabilidad a largo plazo.

Esta tendencia se ve reforzada por flujos de capital sustanciales dentro del ecosistema. Movimientos recientes, como los acuerdos de inversión liquidados en activos nativos, demuestran que los actores sofisticados ven cada vez más a Solana como una capa de liquidación viable.

La clasificación continua de Solana como la tercera cadena más grande para activos tokenizados subraya su papel verificado en el futuro de las finanzas digitales.

