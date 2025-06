Los últimos datos en cadena muestran que el equipo detrás de la memecoin MELANIA ha vendido un total de 82 millones de tokens, por valor de 35 millones de dólares, en los últimos cuatro meses.

Esto representa casi el 8,22 % del suministro total de la moneda meme que lleva el nombre de la antigua primera dama de Estados Unidos. Durante el periodo de venta, el precio de MELANIA cayó bruscamente de 1,22 dólares a 0,20 dólares, lo que supone un descenso del 80 % desde que el equipo comenzó a deshacerse de los tokens, algo muy distinto a lo que pasa con las criptomonedas que más han subido.

Según la plataforma de análisis de blockchain LookonChain, el equipo oficial detrás de la moneda meme MELANIA vendió tokens por valor de 35 millones de dólares en 44 carteras. El equipo también vendió los tokens de forma que evitó el escrutinio directo de la comunidad de esta nueva criptomoneda.

The #Melania meme team sold 82.18M $MELANIA(8.22% of total supply) over the past 4 months across 44 wallets, cashing out 244,934 $SOL($35.76M).

Most of the $MELANIA tokens were sold through adding and removing liquidity.https://t.co/EJYWtbB5aE pic.twitter.com/gtmRdkNq1y

