Key Notes

Una estatua dorada de Trump sosteniendo un Bitcoin de 3,6 metros de altura fue inaugurada cerca del Capitolio de los Estados Unidos.

Los comités de acción política (PAC) dedicados a las criptomonedas y los líderes del sector siguen respaldando la agenda pro-criptomonedas de Trump.

Los organizadores vincularon la obra al papel de Trump en la popularización de la adopción del Bitcoin.

El 17 de septiembre se inauguró una enorme estatua dorada de 3,6 metros del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sosteniendo un Bitcoin, justo a las afueras del Capitolio de los Estados Unidos, lo que atrajo a multitudes, generó revuelo en las redes sociales y provocó un debate político sobre el papel de las criptomonedas más rentables.

La instalación fue financiada y organizada por un grupo de entusiastas de las criptomonedas y memecoins, y se llevó a cabo como parte de una campaña de Pump.fun transmitida en vivo con el objetivo de honrar la postura pro-criptomonedas con más futuro del presidente.

Tribute to our savior. pic.twitter.com/I03fRJnmDq — Donald J. Trump Golden Statue (@djtgst) September 17, 2025

Un homenaje simbólico en el National Mall

La estatua se colocó cerca de Union Square, en el National Mall, frente al Capitolio y a aproximadamente una milla de la Casa Blanca.

Una página web vinculada a la campaña describió la obra como un homenaje al «compromiso inquebrantable de Trump con el avance del futuro de las finanzas a través de Bitcoin, las tecnologías descentralizadas y nuevas criptomonedas».

Hichem Zaghdoudi, uno de los organizadores, dijo a los periodistas locales que la estatua estaba «diseñada para suscitar el debate sobre el futuro de la moneda emitida por el gobierno y es un símbolo de la intersección entre la política moderna y la innovación financiera».

Las imágenes publicadas en Internet muestran al gigantesco Trump dorado, elaborado con espuma ligera y endurecida, siendo transportado hasta su ubicación por varias personas. Los organizadores dijeron que esperaban que el propio Trump pudiera verlo, aunque el presidente se encontraba en el Reino Unido en ese momento.

La visita de Trump al Reino Unido incluyó reuniones de alto nivel sobre aranceles, inteligencia artificial y comercio. Los líderes del sector de las criptomonedas están presionando para que impulse en Gran Bretaña unas normas más claras sobre los activos digitales y altcoins, argumentando que el país corre el riesgo de quedarse atrás con respecto a la UE, Singapur y Dubái.

Según un informe de Bloomberg, gigantes del sector, desde Coinbase hasta Ripple, están presionando a los funcionarios británicos para que aceleren los marcos normativos, mientras que Trump posiciona a Estados Unidos como líder en la adopción de activos digitales.

Estados Unidos: ¿la capital mundial de las criptomonedas?

La presidencia de Trump ha estado estrechamente vinculada a las mejores criptomonedas para comprar. Su campaña recibió un enorme respaldo financiero del sector de las criptomonedas, y su familia ha profundizado su propia exposición a través de World Liberty Financial Inc.

Cabe destacar que World Liberty Financial se asoció con el Digital Freedom Fund PAC, encabezado por los conocidos gemelos Winklevoss. Su objetivo es consolidar a Estados Unidos como la capital mundial de las criptomonedas.

🤝 look forward to working with @worldlibertyfi on the @FreedomFundPAC to help realize President Trump’s vision of making America the crypto capital of the world. 🇺🇸🚀 https://t.co/xD5I40o1oV — Tyler Winklevoss (@tyler) September 17, 2025

Mientras que los críticos expresan su preocupación por los conflictos de intereses con la reducción de la supervisión regulatoria del sector por parte de Trump, los aficionados a las criptomonedas no podrían estar más contentos, ya que los inversores esperan las próximas criptomonedas que van a explotar bajo la administración Trump.