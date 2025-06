Las entradas en los ETF de Bitcoin se han reanudado una vez más esta semana, alcanzando los 386 millones de dólares el lunes, en medio de un renovado optimismo institucional, ya que el precio del Bitcoin ha subido un 4 % hasta los 110 000 dólares, con la vista puesta en una posible ruptura al alza hacia nuevos máximos históricos.

Durante los últimos diez días, el mercado de ETF de Bitcoin ha experimentado una fuerte presión vendedora tras las entradas masivas registradas entre mediados de abril y finales de mayo. Mientras tanto, las entradas en ETF de Ethereum han cobrado impulso, lo que indica una clásica rotación de capital de BTC a ETH y a otras altcoins.

Sin embargo, las entradas en los ETF de Bitcoin al contado se han reanudado a medida que el precio del Bitcoin se acerca a sus máximos históricos y se prepara para una nueva zona de descubrimiento de precios.

Según datos de Farside Investors, el FBTC de Fidelity lideró las entradas con 173 millones de dólares, mientras que el IBIT de BlackRock quedó en segundo lugar con 120,9 millones de dólares.

El ETF de Bitcoin de BlackRock ha dominado el mercado con entradas de 48.700 millones de dólares y unos activos netos gestionados que superan los 70 000 millones de dólares. Eric Balchunas, estratega senior de ETF de Bloomberg, informó de que el IBIT de BlackRock ha establecido un nuevo récord como el ETF más rápido en alcanzar este hito.

Al lograrlo en solo 341 días, el $IBIT superó el récord anterior establecido por GLD, que tardó 1691 días, cinco veces más, en alcanzar la misma marca.

$IBIT just blew through $70b and is now the fastest ETF to ever hit that mark in only 341 days, which is 5x faster than the old record held by GLD of 1,691 days. Nice chart from @JackiWang17 pic.twitter.com/5VeGT9twpQ

Algunos actores del mercado intentaron restar importancia a este logro, afirmando que se trataba de un «pequeño repunte». En respuesta a esto, Balchunas destacó que el bitcoin ha subido de 30.000 dólares cuando BlackRock solicitó el IBIT a 110 000 dólares en la actualidad, ofreciendo una rentabilidad siete veces superior a la del S&P 500 y ganando legitimidad entre los principales inversores que también miran otras nuevas criptomonedas.

When BlackRock filed for IBIT, the price was $30k and the stench of FTX was still in air. It's now $110k (a return that is 7x that of the mighty S&P 500) and is now seen as legitimate for other big investors. Call me crazy Holmes, but I'd say that's a lot of "lift" https://t.co/blPJXhEsUA

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) June 9, 2025