Key Notes

Analista de Santiment prevé un 93 % de probabilidades de que se apruebe un ETF de DOGE esta semana.

REX Shares y Osprey Funds están utilizando una nueva vía para acelerar el proceso de aprobación.

Dogecoin ganó impulso alcista con la noticia publicada en X.

El analista de Santiment, Brian Q., compartió una audaz predicción sobre el próximo fondo cotizado en bolsa relacionado con las criptomonedas más rentables.

Brian escribió en un análisis para Santiment que REX Shares y Osprey Funds probablemente obtendrán muy pronto la aprobación para lanzar su ETF REX-Osprey Dogecoin, con el ticker $DOJE. Afirmó que hay un 93 % de posibilidades de que se confirme esta semana.

📊🐶 There is a reported 93% likelihood that the first Dogecoin ETF will be confirmed this week. Our latest insight breaks down how whales are behaving on this news, and how retail FOMO can and will impact an approval rally. 👇https://t.co/vNnl5hjg8I pic.twitter.com/mz9OJEb6t4 — Santiment (@santimentfeed) September 9, 2025

Esto no solo acercará DOGE a los aficionados a las criptomonedas de EE. UU., sino que también permitirá a los inversores financieros tradicionales exponerse a la memecoin líder del mercado.

DOGE ha subido un 4 % en 24 horas y actualmente cotiza a 0,24 $. El activo con temática canina tiene una capitalización de mercado de 36.400 millones de dólares y un volumen de negociación diario de 3.800 millones de dólares. Se espera que el ETF $DOJE impulse el momento alcista de la moneda meme y las mejores altcoins.

El atajo de REX-Osprey

Según el analista, REX Shares y Osprey Funds han encontrado una «vía de aprobación más rápida» para sus productos de inversión basados en las criptomonedas que más han subido.

Se llama «Ley 40». Como su nombre indica, la normativa hace referencia a la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 de Estados Unidos, que limita las actividades de las sociedades de inversión al exigir la divulgación de información sobre su estructura y operaciones, por ejemplo, el endeudamiento excesivo, con el fin de proteger a los inversores.

La empresa ya ha obtenido la aprobación para un ETF de Solana, denominado $SSK. El producto de inversión ya ha generado 195 millones de dólares en entradas netas, según Farside Investors.

Un mercado de ETF de criptomonedas en dificultades

El mercado de ETF relacionados con las criptomonedas ha tenido dificultades durante la última semana debido al aumento de las consolidaciones y las ventas masivas.

Los datos de Farside muestran que los ETF al contado de Ethereum con sede en EE. UU. registraron su sexta salida neta consecutiva el 8 de septiembre, por valor de 96,7 millones de dólares. Los fondos al contado de Bitcoin terminaron la semana pasada con más de 380 millones de dólares en salidas el 4 y 5 de septiembre, pero ganaron 364,3 millones de dólares en entradas el 8 de septiembre.

La capitalización del mercado de las criptomonedas sigue rondando los 4 billones de dólares, ya que los activos líderes, como BTC, ETH y algunas memecoins de Solana, registraron notables ventas masivas durante las últimas dos semanas.