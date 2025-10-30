Key Notes

El ETF SOL de Bitwise comenzó a cotizar el 28 de octubre, con 69,5 millones de dólares en entradas iniciales.

El producto de inversión experimentó una demanda débil a pesar del entusiasmo de la comunidad.

Grayscale también recibió la aprobación para su ETF Solana.

El tan esperado producto cotizado en bolsa de Solana de Bitwise, con sede en Estados Unidos, entró en Wall Street para cotizar el 28 de octubre.

El producto de inversión, con el ticker BSOL, registró 69,5 millones de dólares en entradas netas el primer día, según datos de SoSoValue. BSOL también registró un volumen de negociación de 57,9 millones de dólares asociado a una de las mejores criptomonedas para invertir.

A pesar de las impresionantes previsiones alcistas de la comunidad criptográfica, BSOL cotizó con un descuento del 1,04 % a 25,55 dólares por acción, según SoSoValue. El indicador sugiere que el producto de inversión tuvo una demanda débil por parte de los inversores que buscan qué criptomoneda comprar.

A modo de comparación, los ETF de Bitcoin y Ethereum de Bitwise registraron entradas de 237,9 millones y 204 millones de dólares en su debut, respectivamente.

Sin embargo, las condiciones bajistas y altamente volátiles del mercado de las criptomonedas con más potencial también podrían contribuir al debilitamiento de la demanda de productos de inversión relacionados con las criptomonedas.

Aún queda un largo camino por recorrer para los ETF de Solana

A diferencia de los ETF basados en BTC y ETH, la tasa de aprobación de los productos de inversión relacionados con Solana y otras de las mejores altcoins ha sido inconsistente.

En el caso de Solana, hasta ahora solo se pueden negociar los ETF BSOL de Bitwise y SSK de REX-Osprey.

El ETF Grayscale Solana Trust también recibió la aprobación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos el 28 de octubre.

BREAKING: @Grayscale Solana Trust ETF approved for listing and registration by the SEC 👀 pic.twitter.com/SxWLQmg4J5 — Solana (@solana) October 28, 2025

Según el documento compartido por la cuenta oficial de Solana, el producto de inversión comenzará a cotizar en la bolsa de Nueva York.

Aunque se esperaba una tendencia alcista para Solana con el lanzamiento de los ETF, la volatilidad del mercado de criptomonedas en general podría bloquear el impulso alcista del activo.

SOL ha bajado un 3,2 % en las últimas 24 horas y cotiza a 195 dólares en el momento de redactar este artículo. El activo ocupa el sexto lugar con un valor de mercado de 107.000 millones de dólares, incluyendo algunas de las mejores preventas de criptomonedas que se lanzan en esta red.

Sin embargo, Solana está experimentando un aumento de la demanda por parte de los operadores, ya que su volumen diario de operaciones ha aumentado un 19 %, hasta alcanzar los 7500 millones de dólares.

Actualmente, VanEck, 21Shares, Canary y CoinShares están a la espera de la aprobación de la SEC para sus ETF al contado de SOL.