El analista de Bloomberg Eric Balchunas ha pronosticado que la aprobación de los ETF de altcoins, incluido el tan esperado ETF de XRP, probablemente se producirá en septiembre u octubre.

El pronóstico se produce tras la reciente revelación por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de nuevas normas de cotización para los productos cotizados en bolsa (ETP) de las criptomonedas con más futuro.

