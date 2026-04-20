ETF y oferta ajustada devuelven a Bitcoin al radar de los $80,000; Bitcoin Hyper roza los $35 millones

Lunes, 20 de abril de 2026 – Bitcoin vuelve a situarse cerca de un punto técnico decisivo. Tras otro fin de semana volátil, el mercado ha recuperado el foco en la zona de $80,000, apoyado por un flujo institucional que no afloja: los ETF spot de BTC registraron $663.91 millones en entradas netas solo el viernes y ya suman un AUM combinado de $101.45 mil millones.

Ese respaldo de capital, junto con una oferta disponible cada vez más escasa de BTC, está reforzando la tesis de un nuevo tramo alcista a corto plazo. En paralelo, el interés especulativo también se está desplazando hacia proyectos vinculados al ecosistema Bitcoin, con Bitcoin Hyper (HYPER) ya cerca de los $32.5 millones en su preventa.

Flujos institucionales y baja presión vendedora reactivan el escenario de ruptura

Los ETF spot de Bitcoin en EE. UU. han mantenido entradas semanales constantes durante abril, incluso en medio del ruido geopolítico y de los retrocesos de corto plazo. Ese soporte ha ayudado a impulsar el precio de BTC hasta un máximo de $78,333, después de haber caído a niveles próximos a $65,000 a finales de marzo.

Con muros de venta limitados entre los niveles actuales y los $80,000, y con más acumulación por parte de grandes holders, varios traders consideran que el mercado está preparando un breakout. La idea dominante es que una consolidación clara por encima de $75,000 podría dejar sin mucha resistencia el camino al alza.

Bear trap is set. Now slowly erase the weekend dump. Then full send Tuesday. https://t.co/XRpTbTtiks — K A L E O (@CryptoKaleo) April 19, 2026

Entre las voces más seguidas, Crypto Kaleo, que cuenta con 727,500 seguidores en X, describió la caída del fin de semana como una trampa bajista y apuntó a una recuperación con potencial para extenderse hacia $80,000 o incluso más en cuestión de días.

Bitcoin Hyper gana tracción mientras el mercado vuelve a premiar narrativa e infraestructura

Mientras Bitcoin intenta reconquistar máximos locales, otra parte del capital se está moviendo hacia propuestas que buscan ampliar la utilidad de su red. En ese grupo destaca Bitcoin Hyper, cuya preventa ya ha captado casi $32.5 millones y se encuentra a apenas $2.5 millones de su siguiente gran meta: $35 millones.

El proyecto se presenta como una Layer 2 de Bitcoin orientada a mejorar velocidad, costes y capacidad operativa. Su diseño utiliza la SVM (Solana Virtual Machine) para ejecutar operaciones y vuelve a anclar la liquidación final y la seguridad en la red principal de Bitcoin.

Según el planteamiento del proyecto, su puente canónico descentralizado bloquea BTC nativo en la Layer 1 y emite una versión envuelta equivalente en la nueva L2. Eso permitiría finalidad casi instantánea, comisiones bajas, staking, aplicaciones DeFi, lanzamientos de meme coins y un entorno completo para dApps sin apartarse del modelo de seguridad de Bitcoin.

El lanzamiento de la cadena Layer 2 está previsto para el Q3, y ese calendario está ayudando a sostener el impulso del token HYPER. La tesis es simple: si la actividad sobre Bitcoin vuelve a intensificarse, parte de ese tráfico podría migrar hacia soluciones que ofrezcan más eficiencia en velocidad y costes.

Precio, staking y próximos pasos para HYPER

HYPER funciona como token de gas, gobernanza y utilidad dentro de la red. Los holders pueden hacer staking para optar a un 39% APY, participar en votaciones, desbloquear funciones premium del ecosistema y acceder a descuentos en comisiones una vez que la mainnet esté operativa.

En la preventa, el precio ya ha pasado de $0.0115 a $0.0136788. Además, el staking ya está habilitado para quienes decidan bloquear sus tokens desde ahora.

Para participar, los usuarios pueden entrar en el sitio web oficial de la preventa de Bitcoin Hyper, conectar una wallet compatible como Best Wallet o MetaMask y comprar con ETH, USDT, BNB, USDC o SOL. También es posible pagar con tarjeta bancaria. La interfaz permite comprar y hacer staking en la misma operación.

HYPER también puede adquirirse desde Best Wallet, dentro de la pestaña “Upcoming Tokens”. La aplicación está disponible en la Apple App Store y en Google Play.

Para seguir las novedades del proyecto, los usuarios pueden seguir a Bitcoin Hyper en X y unirse a su grupo de Telegram.

Visita Bitcoin Hyper.