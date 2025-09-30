Key Notes

La SEC ha retirado todas las notificaciones de retraso para Solana, XRP, HBAR y Litecoin, lo que indica un avance acelerado hacia las aprobaciones.

La aprobación de normas genéricas de cotización para los ETF de criptomonedas dará lugar a aprobaciones más rápidas por parte de la SEC.

Ahora se espera que múltiples productos ETF reciban luz verde, lo que aumenta las expectativas de un fuerte repunte en octubre.

La comunidad criptográfica ha estado esperando con impaciencia el mes de octubre, ya que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) se enfrenta a la fecha límite para la aprobación de los ETF para algunas de las mejores altcoins, como Litecoin, XRP, Solana y Cardano. El primero de la lista es el ETF al contado de Litecoin de Canary Capital, que se enfrenta a la fecha límite esta semana, el 2 de octubre.

Los ETF de criptomonedas LTC, XRP y SOL podrían dominar el repunte de octubre

Tras la aprobación por parte de la SEC de las normas genéricas de cotización para los ETF de criptomonedas a principios de este mes, los inversores esperan ahora la luz verde de la SEC para varias solicitudes presentadas recientemente. La semana pasada, la SEC ya aprobó el ETF Hashdex Crypto Index, que incluye algunas de las criptomonedas con más futuro como BTC, ETH, XRP, SOL, etc.

El siguiente en la lista en espera de aprobación es el ETF al contado de Litecoin de la gestora de activos Canary Capital. Además, está previsto que el ETF al contado de Litecoin de Canary cotice en el Nasdaq. Por otra parte, la SEC ha retirado su decisión de ampliar el periodo de revisión del producto, lo que indica una vía más rápida hacia el mercado.

Esta medida sigue a la aprobación por parte de la comisión de las normas genéricas de cotización para los ETF de criptomonedas a principios de este mes. La SEC también ha retirado su notificación de un periodo de revisión más largo para el ETF de Litecoin de CoinShares, lo que aumenta las expectativas de que varios ETF de Litecoin puedan obtener la aprobación. Incluso, los especialistas ven un futuro prometedor para los ETFs de las nuevas criptomonedas.

Los analistas de Bloomberg, Eric Balchunas y James Seyffart, han señalado anteriormente que hay un 95 % de posibilidades de que la SEC apruebe el ETF al contado de Litecoin. Nate Geraci, cofundador de The ETF Institute, afirmó que las próximas semanas serán «enormes» para los ETF de criptomonedas al contado.

*Enormous* next few weeks for spot crypto ETFs… SEC final deadlines approaching on numerous filings. Starts this week w/ deadline on Canary spot ltc ETF. Will be followed by decisions on sol, doge, xrp, ada, & hbar ETFs (though SEC can approve any or all of these whenever). — Nate Geraci (@NateGeraci) September 28, 2025

La SEC retira las notificaciones de retraso para Solana, XRP, HBAR y otros ETF

La SEC de EE. UU. ha retirado todas las notificaciones de retraso para las solicitudes pendientes de ETF para las mejores criptomonedas para invertir, que abarcan productos vinculados a Solana, XRP, HBAR y otros, según los detalles compartidos por el estratega de ETF de Bloomberg, James Seyffart. La medida sigue a la aprobación por parte del regulador de las normas generales de cotización para los ETF de criptomonedas a principios de este mes.

NEW: Here is a list of all the filings and/or applications I'm tracking for Crypto ETPs here in the US. There are 92 line items in this spreadsheet. You will almost certainly have to squint and zoom to see but best I can do on here pic.twitter.com/lDhRGEQBoW — James Seyffart (@JSeyff) August 28, 2025

Entre los afectados se encuentran las propuestas de ETF de Solana de Bitwise, VanEck, Fidelity, Canary, 21Shares e Invesco Galaxy. También se retiraron las notificaciones de retraso para las solicitudes de ETF de XRP de Bitwise, Franklin, WisdomTree, Canary, CoinShares y 21Shares.

Además, la SEC retiró los avisos para el ETF Canary HBAR, el ETF CoinShares Litecoin, el ETF Canary Litecoin y el ETF 21Shares Polkadot. Esto indica claramente un progreso acelerado hacia posibles aprobaciones.

Además, la SEC también ha eliminado los avisos que ampliaban el periodo de revisión de las propuestas de ETF de staking de Ethereum, lo que indica un progreso más rápido hacia una posible aprobación.