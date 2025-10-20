Coinspeaker

ETH cae bajo $3.800: ¿Advertencia de corrección profunda en 2025?

Ethereum cayó por debajo de los 3800 dólares tras una caída diaria del 7 %, y los analistas advierten de una posible caída hasta los 3600 dólares e incluso hasta los 3400 dólares si se acelera la venta masiva.

Key Notes

  • El ETH cayó por debajo de los 3800 $, con una caída del 7 % en 24 horas.
  • Los analistas consideran que los 3600 $ son la siguiente zona de soporte clave.
  • Los ETF al contado de ETH han registrado salidas netas por valor de 80 millones de dólares en lo que va de semana.

Ethereum está luchando por encontrar un punto de apoyo después de romper por debajo del nivel de soporte de 3800 $, cotizando actualmente cerca de 3719 $ tras una fuerte caída diaria del 7 %. El movimiento se produce en medio de un aumento de las entradas en las bolsas y una fuerte presión vendedora, y los analistas esperan más caídas para las criptomonedas con más futuro antes de una recuperación significativa.

El analista de criptomonedas Ted cree que ETH podría volver a probar la zona de 3600 $, a la que califica como la próxima zona de fuerte soporte. Añadió que la segunda mayor criptomoneda debe recuperar «pronto» los 4000 $ para recuperar impulso.

El operador Merlijn se hizo eco de esta opinión y señaló que Wintermute, un importante creador de mercado, había enviado millones en BTC, ETH, SOL y otras de las mejores altcoins a las bolsas el 17 de octubre. Cabe destacar que la última vez que lo hicieron, el mercado sufrió una importante caída. «Recen por sus carteras», escribe.

Para aumentar la presión, los ETF de ETH al contado registraron salidas netas de alrededor de 80 millones de dólares en lo que va de semana, con 56,8 millones de dólares saliendo solo el 16 de octubre. El sentimiento institucional parece estar enfriándose, al menos a corto plazo, ya que los inversores esperan nuevos catalizadores que confirmen el movimiento alcista e invertir en las mejores preventas de criptomonedas.

El analista técnico Heisenberg señaló que el ETH se mantiene actualmente en una «zona neutral» entre 3800 y 4100 dólares, que ha vuelto a probar varias veces durante el último año. También señaló que la criptomoneda se ha estado negociando por encima de una importante línea de tendencia de soporte desde finales de 2022.

Según el analista, los alcistas deben defender esta línea de soporte y superar los 4900-5000 dólares, lo que convertiría al ETH en la mejor criptomoneda para comprar en este momento. Sin embargo, advirtió que una caída decisiva por debajo de esta línea podría arrastrar los precios hacia los 3400 dólares, un nivel que se alcanzó durante la minicrisis de la semana pasada.

¿Qué le depara el futuro al precio de Ether?

En el gráfico semanal, ETH está formando actualmente un patrón de cuña ascendente, que a menudo se considera una configuración bajista si el volumen es bajo. Además, las bandas de Bollinger indican una volatilidad cada vez menor, lo que implica que se avecina un movimiento direccional más grande.

El RSI también señala un debilitamiento del impulso, pero aún no condiciones de sobreventa. La evolución del precio sugiere que el ETH podría consolidarse o caer hasta los 3600 $ antes de encontrar soporte. Un rebote desde este nivel podría llevar a otra prueba de los 4000 $.

El popular analista Satoshi Stacker señaló en X que el MACD del ETH ha pasado a rojo en el gráfico semanal. Añadió que, si se confirma al cierre semanal del 12 de octubre, históricamente esto conduce a un patrón de caída, rebote y luego otra caída más profunda.

Según el analista, esto suele provocar pérdidas de entre el 18 % y el 80 %.

Mientras tanto, el mercado de nuevas criptomonedas en general también se está tambaleando, y los operadores han bautizado la venta masiva como «Black Friday anticipado». Las principales criptomonedas para invertir, entre ellas BNB, Solana y XRP, han sufrido pérdidas semanales de dos dígitos, lo que sugiere un bajo apetito por el riesgo en todo el mercado.

Noticias
Gerardo Zambrano
Gerardo Zambrano

Soy un periodista apasionado por la disrupción tecnológica y el futuro del dinero. Con una curiosidad por las finanzas descentralizadas y los ecosistemas blockchain. Busco acercar los conceptos más innovadores a una audiencia amplia.

