Key Notes

El ETH cayó por debajo de los 3800 $, con una caída del 7 % en 24 horas.

Los analistas consideran que los 3600 $ son la siguiente zona de soporte clave.

Los ETF al contado de ETH han registrado salidas netas por valor de 80 millones de dólares en lo que va de semana.

Ethereum está luchando por encontrar un punto de apoyo después de romper por debajo del nivel de soporte de 3800 $, cotizando actualmente cerca de 3719 $ tras una fuerte caída diaria del 7 %. El movimiento se produce en medio de un aumento de las entradas en las bolsas y una fuerte presión vendedora, y los analistas esperan más caídas para las criptomonedas con más futuro antes de una recuperación significativa.

El analista de criptomonedas Ted cree que ETH podría volver a probar la zona de 3600 $, a la que califica como la próxima zona de fuerte soporte. Añadió que la segunda mayor criptomoneda debe recuperar «pronto» los 4000 $ para recuperar impulso.

$ETH has lost its $3,800 support level. The next support region is around $3,600, which will most likely get retested. For Ethereum to gain strength, it needs to reclaim $4,000 really soon. pic.twitter.com/G2PkIL76gs — Ted (@TedPillows) October 17, 2025

El operador Merlijn se hizo eco de esta opinión y señaló que Wintermute, un importante creador de mercado, había enviado millones en BTC, ETH, SOL y otras de las mejores altcoins a las bolsas el 17 de octubre. Cabe destacar que la última vez que lo hicieron, el mercado sufrió una importante caída. «Recen por sus carteras», escribe.

🚨ALERT: WINTERMUTE IS SENDING MILLIONS IN $BTC, $ETH, AND $SOL TO EXCHANGES. THE LAST TIME THIS HAPPENED,

BITCOIN DUMPED HARD. PRAY FOR YOUR BAGS 🙏 pic.twitter.com/GtDylGXxwN — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) October 17, 2025

Para aumentar la presión, los ETF de ETH al contado registraron salidas netas de alrededor de 80 millones de dólares en lo que va de semana, con 56,8 millones de dólares saliendo solo el 16 de octubre. El sentimiento institucional parece estar enfriándose, al menos a corto plazo, ya que los inversores esperan nuevos catalizadores que confirmen el movimiento alcista e invertir en las mejores preventas de criptomonedas.

El analista técnico Heisenberg señaló que el ETH se mantiene actualmente en una «zona neutral» entre 3800 y 4100 dólares, que ha vuelto a probar varias veces durante el último año. También señaló que la criptomoneda se ha estado negociando por encima de una importante línea de tendencia de soporte desde finales de 2022.

$ETH Bulls need to hold the notable blue support trendline, break out of the green "neutral zone" with conviction, go back and retest that obvious $4,900-$5,000 mark and not look back after that. A solid break of the blue line and the next notable support area is $3,400.… pic.twitter.com/DFPn6Psxar — Heisenberg (@Mr_Derivatives) October 17, 2025

Según el analista, los alcistas deben defender esta línea de soporte y superar los 4900-5000 dólares, lo que convertiría al ETH en la mejor criptomoneda para comprar en este momento. Sin embargo, advirtió que una caída decisiva por debajo de esta línea podría arrastrar los precios hacia los 3400 dólares, un nivel que se alcanzó durante la minicrisis de la semana pasada.

¿Qué le depara el futuro al precio de Ether?

En el gráfico semanal, ETH está formando actualmente un patrón de cuña ascendente, que a menudo se considera una configuración bajista si el volumen es bajo. Además, las bandas de Bollinger indican una volatilidad cada vez menor, lo que implica que se avecina un movimiento direccional más grande.

El RSI también señala un debilitamiento del impulso, pero aún no condiciones de sobreventa. La evolución del precio sugiere que el ETH podría consolidarse o caer hasta los 3600 $ antes de encontrar soporte. Un rebote desde este nivel podría llevar a otra prueba de los 4000 $.

El popular analista Satoshi Stacker señaló en X que el MACD del ETH ha pasado a rojo en el gráfico semanal. Añadió que, si se confirma al cierre semanal del 12 de octubre, históricamente esto conduce a un patrón de caída, rebote y luego otra caída más profunda.

IF YOU HOLD $ETH YOU NEED TO SEE THIS! ETH's MACD has flipped red on the weekly timeframe. If this signal is confirmed at the weekly close, it historically leads into a pattern of a drop, a bounce, and then a further drop with losses ranging from -18% to -80%. pic.twitter.com/LFlojYHzrC — Satoshi Stacker (@StackerSatoshi) October 17, 2025

Según el analista, esto suele provocar pérdidas de entre el 18 % y el 80 %.

Mientras tanto, el mercado de nuevas criptomonedas en general también se está tambaleando, y los operadores han bautizado la venta masiva como «Black Friday anticipado». Las principales criptomonedas para invertir, entre ellas BNB, Solana y XRP, han sufrido pérdidas semanales de dos dígitos, lo que sugiere un bajo apetito por el riesgo en todo el mercado.