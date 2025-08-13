Key Notes

Las ganancias a corto plazo alcanzaron los 553 millones de dólares al día, lo que indica cautela.

Los inversores a largo plazo pasaron de la «capitulación» de abril a la «fe» de agosto.

Los 4700 dólares siguen siendo el umbral clave para la liquidación, con 2230 millones de dólares en juego.

La acción actual del precio de Ethereum, una de las mejores altcoins, ha dividido el mercado en dos mitades: los que creen en él y los que quieren obtener beneficios. ETH se ha mantenido fuerte, cotizando sin cambios en torno a los 4280 dólares. Sin embargo, los datos de la cadena sugieren que, mientras que los titulares experimentados mantienen sus monedas cerca, los operadores a corto plazo están retirando sus ganancias.

Glassnode informa de que los titulares a corto plazo, carteras que mantienen ETH durante menos de 155 días, están obteniendo beneficios a un ritmo medio de 553 millones de dólares al día durante la última semana. Eso no está lejos del pico diario de 771 millones de dólares de julio, cuando Ethereum todavía estaba por debajo de los 3600 dólares para formar parte del ranking de las criptomonedas con más futuro.

$ETH profit realization (7D SMA) peaked at $771M/day in July, above Dec ‘24 levels, and is now ramping up again at $553M/day. Profits from long-term holders match Dec ‘24 levels, but short-term investors are realizing far more gains, driving the current wave. pic.twitter.com/fsoBOrUTyF — glassnode (@glassnode) August 11, 2025

Los titulares a largo plazo de Ethereum se convierten en creyentes

Por otro lado, los titulares a largo plazo de Ether parecen estar jugando al juego de la paciencia. Sus niveles de recogida de beneficios siguen siendo similares a los observados en diciembre de 2024, lo que indica confianza en la trayectoria a medio y largo plazo para una de las mejores criptomonedas para comprar.

Según la métrica de ganancias y pérdidas netas no realizadas (NUPL) de Glassnode, estos inversores han dado el salto psicológico de la «capitulación» en abril a la «fe» en agosto.

Esta transición subraya el renovado optimismo entre los inversores comprometidos, incluso cuando el ETH sigue estando un 12,28 % por debajo de su máximo histórico de 4828 dólares, registrado en noviembre de 2021.

Los datos recientes compartidos por el analista Ali Martínez sugieren que los próximos niveles de resistencia clave se sitúan en 5210 y 6946 dólares, según las bandas de precios de Ethereum.

$5,210 and $6,946 are the next targets for Ethereum $ETH, according to the Pricing Bands. pic.twitter.com/hKJNn0RKYF — Ali (@ali_charts) August 12, 2025

Sin embargo, los datos de CoinGlass advierten de que un empuje hacia los 4700 dólares podría desencadenar liquidaciones de posiciones apalancadas por valor de 2230 millones de dólares.

Perspectivas del precio del ETH

En el último año, el Ether ha subido más de un 68 %, convirtiéndose en una de las criptomonedas que va a explotar en 2025.

En el gráfico diario, ETH cotiza cerca de la banda de Bollinger superior, lo que indica una posible sobreextensión. La banda media (SMA de 20 días) en torno a los 3.823 dólares actúa como soporte inmediato. Una ruptura sostenida por encima de los 4336 dólares podría llevar a la segunda mayor criptomoneda a los 4700 y 5210 dólares.

El RSI indica condiciones de sobrecompra que podrían dar lugar a un retroceso a corto plazo. Si el ETH se enfrenta a presiones vendedoras y cae por debajo de los 4100 dólares, los operadores podrían arriesgarse a volver al soporte de los 3800 dólares.

El mercado en general sigue estando un 39 % por debajo de su pico de toma de beneficios de julio, pero la brecha entre los vendedores a corto plazo y los tenedores a largo plazo se está ampliando. Ese tira y afloja podría provocar fuertes movimientos en el precio del ether a corto plazo.