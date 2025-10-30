Key Notes

La actualización Ethereum Fusaka se centra en mejorar la escalabilidad, la seguridad y la eficiencia de los nodos.

La actualización integra varias propuestas clave de mejora de Ethereum (EIP), entre ellas la EIP-7594 (PeerDAS) para el muestreo de datos, la EIP-7825 y la EIP-7935 para aumentar el límite de gas.

Fusaka marca el siguiente paso en la hoja de ruta «Surge» de Ethereum, tras la actualización Pectra, y precede a la próxima fase Glamsterdam.

Fusaka, la próxima gran actualización de la cadena de bloques Ethereum, una de las mejores criptomonedas para invertir, ya está disponible en la prueba final Hoodi, antes de su lanzamiento en la red principal el 3 de diciembre.

La última actualización busca aportar mejoras en la escalabilidad y la seguridad de la cadena de bloques ETH.

Esto es lo que ofrecerá la actualización Fusaka de Ethereum

La próxima actualización Fusaka incorporará varias propuestas clave de mejora de Ethereum (EIP), incluida la EIP-7594 (PeerDAS), que introduce el muestreo de disponibilidad de datos entre pares y nuevas criptomonedas.

Esto permite a los validadores acceder a segmentos más pequeños de datos de las redes de capa 2 en lugar de a bloques completos.

Esto ayudará a mejorar significativamente la eficiencia de los nodos. Este último avance se produce tras el cierre de la red de pruebas Holskey en septiembre de 2025.

Además, las EIP-7825 y EIP-7935 tienen como objetivo aumentar el límite de gas y optimizar el rendimiento a medida que Ethereum avanza hacia la ejecución paralela, lo que permite procesar múltiples contratos inteligentes simultáneamente incluido cuando se lanzan las últimas preventas de criptomonedas.

La actualización también incluirá propuestas diseñadas para reforzar aún más el soporte para los rollups de conocimiento cero. Esto ayudará a mejorar la escalabilidad general y el rendimiento de la red.

🚀 The @ethereum 𝗛𝗼𝗼𝗱𝗶 𝗙𝗼𝗿𝗸 has been successfully completed and is now running seamlessly on the 𝗡𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗱 𝗖𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁. Another smooth upgrade, another key milestone on the road to Fusaka. Big thanks to everyone in the ecosystem who helped make it happen -… pic.twitter.com/TEze2vgCx7 — Nethermind (@NethermindEth) October 28, 2025

El equipo de la Fundación Ethereum ejecutará esta actualización de Fusaka en tres etapas diferentes.

Comienza con el lanzamiento de la red principal, seguido de la activación del EIP que aumenta la capacidad de los blobs, y concluye con la segunda bifurcación dura de la capacidad de los blobs.

Una vez completada Fusaka, la atención se centrará en la actualización Glamsterdam, que es la siguiente fase de la hoja de ruta «Surge» de Ethereum.

El objetivo aquí es mejorar aún más la escalabilidad y el rendimiento para una de las mejores altcoins. Estos avances podrían contribuir aún más a la subida del precio del ETH, ya que la mayor altcoin sigue encontrando apoyo en los 4000 $.

Abordar los principales retos de la cadena de bloques

La próxima actualización de Fusaka está diseñada para mejorar la escalabilidad de Ethereum, abordando uno de los tres retos fundamentales del «trilema de la cadena de bloques»: la descentralización, la escalabilidad y la seguridad, tal y como los define el cofundador de Ethereum, Vitalik Buterin.

Si bien Ethereum ha dado prioridad históricamente a la descentralización y la seguridad, varias redes Layer-1 competidoras, como Solana, Sui y otras criptomonedas con más potencial, han hecho hincapié en la escalabilidad para ofrecer velocidades de transacción más rápidas.

Fusaka llega aproximadamente seis meses después de la anterior gran actualización de Ethereum, Pectra, que se centró en la eficiencia del staking y en las mejoras de los monederos para mejorar la experiencia del usuario.

Este hito llega en medio de una reorganización del liderazgo en la Fundación Ethereum. Esto ha supuesto la salida de varios colaboradores clave que han expresado su preocupación por la dirección estratégica del proyecto.