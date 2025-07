El precio de Ethereum, la principal altcoin, muestra fortaleza con un alza del 4 % en las últimas 24 horas y ahora apunta a superar los 4000 $. Esta reciente subida se produce después de que SharpLink Gaming, el mayor tenedor de ETH, comprara 295 millones de dólares adicionales en ETH. Como resultado, los alcistas de ETH se han activado una vez más, con un volumen de operaciones diario que ha aumentado un 35 % hasta superar los 33 000 millones de dólares.

Ethereum se acerca a la resistencia crítica de los 4000$, cuya superación sentaría las bases para un repunte hacia nuevos máximos históricos para convertirse en una de las criptomonedas que más va a explotar en 2025. Esto demuestra que los alcistas están dejando atrás las preocupaciones actuales en torno a los 2600 millones de dólares en ETH desbloqueados.

El dominio de Ethereum en el mercado ha subido hasta aproximadamente el 12 %, un nivel que no se veía desde hacía cinco años, según el analista de criptomonedas Rekt Capital. La última vez que el dominio de ETH alcanzó este umbral fue en julio de 2020.

$ETH Dominance

Ethereum Dominance has increased to ~12% for the first time in 5 years

In fact, last time ETHDOM rallied to 12% was exactly 5 years ago in July 2020

ETHDOM is now challenging to transition into the green circled phase#ETH #Crypto #Ethereum https://t.co/NI1742ew2o pic.twitter.com/kbMzEbo7m0

— Rekt Capital (@rektcapital) July 27, 2025