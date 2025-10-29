Key Notes

Ether se mantiene estable por encima de los 4100$ tras poner a prueba un soporte clave.

Las carteras de fondos institucionales muestran un fuerte crecimiento en Ethereum.

Los analistas prevén una posible subida a corto plazo hasta los 4300.

Ethereum, una de las mejores criptomonedas para invertir, cotiza ligeramente a la baja, pero se mantiene estable por encima de los 4100$, tras probar brevemente el soporte cerca de los 4050 $. La segunda mayor criptomoneda no ha logrado hasta ahora superar la resistencia de los 4250 $, pero los analistas se mantienen optimistas y creen que la recuperación está cerca.

En el momento de redactar este artículo, ETH se negocia en torno a los 4117 $, lo que supone una caída de aproximadamente un 1 % en las últimas 24 horas. El popular analista de mercado Ted señaló que la evolución del precio de Ethereum refleja un «fuerte repunte» y podría impulsar hacia el rango de 4200-4300 $ a corto plazo.

$ETH failed to reclaim the $4,250 zone. This is why ETH came down and retested the $4,050 support level. So far, Ethereum is showing a strong bounceback and could rally towards the $4,200-$4,300 level again today. pic.twitter.com/iBjGOkDkiH — Ted (@TedPillows) October 28, 2025

Este optimismo se debe a que Ethereum ha superado a Bitcoin en acumulación institucional y crecimiento de las participaciones en fondos que ahora comienza a mirar algunas de las nuevas criptomonedas del mercado.

Las tenencias de fondos de Ethereum experimentan un aumento institucional

Los últimos datos de CryptoQuant revelan una brecha cada vez mayor entre Bitcoin y Ethereum en lo que respecta al posicionamiento institucional. Si bien ambos activos siguen atrayendo a inversores a largo plazo, el ritmo de las entradas de capital ha cambiado a favor de Ethereum y otras de las mejores altcoins durante el último año.

Las tenencias de fondos de Bitcoin se sitúan actualmente en torno a 1,3 millones de BTC, lo que refleja un aumento del 36 % en los últimos 12 meses. Por otro lado, Ethereum ha experimentado un aumento del 138 % en el total de fondos, que ahora asciende a aproximadamente 6,8 millones de ETH.

Este fuerte aumento coincide con las fuertes entradas en los ETF de ETH al contado, una mayor participación en el staking y el papel central de Ethereum en los ecosistemas DeFi, tokenización, capa 2 y sobre todo, de las últimas preventas de criptomonedas que alberga este ecosistema.

La ratio de fondos ETH/BTC ha cambiado drásticamente, pasando de tres a uno el año pasado a casi cinco a uno en la actualidad. Esto sugiere que una de las criptomonedas con más futuro se considera cada vez más una infraestructura básica generadora de rendimiento, en lugar de una alternativa especulativa.

La actividad corporativa añade señales contradictorias

A pesar de los datos alcistas de los fondos, ETHZilla, una empresa centrada en las criptomonedas, vendió recientemente unos 40 millones de dólares en ETH y utilizó 12 millones para recomprar sus propias acciones. Los observadores del mercado advirtieron que estas maniobras podrían indicar un cambio en las prioridades de liquidez, más que una convicción a largo plazo.

ETHZilla dumped $40,000,000 in $ETH to buy back $12M worth of their own stock. Corporate treasury playing uno reverse with crypto? Let’s hope this doesn’t become a thing. pic.twitter.com/18gIzP2vc9 — Ted (@TedPillows) October 28, 2025

Las tesorerías corporativas han ralentizado en general su acumulación de las criptomonedas más rentables desde la caída del mercado en octubre, y la mayoría de las empresas se han mantenido al margen. Una excepción importante es BitMine, el único comprador a gran escala constante en las últimas semanas.

BitMine ha gastado más de 1900 millones de dólares desde el 10 de octubre para adquirir casi 483.000 ETH.

Mientras tanto, los ETF de Ether comenzaron la semana con una nota positiva. El 27 de octubre, estos fondos registraron 134 millones de dólares en entradas netas, liderados por el ETF ETHA de BlackRock.