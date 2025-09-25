Key Notes

Tom Lee espera que el precio de Bitcoin alcance los 250.000 dólares a finales de año y predice que el precio de Ethereum seguirá la misma tendencia.

Desde que cambió a un modelo de tesorería centrado en Ethereum, la capitalización bursátil de BitMine ha pasado de 37,6 millones de dólares en junio a 9450 millones.

Lee comparó BitMine con MicroStrategy, señalando que ambas empresas funcionan como acciones de gran capitalización y es probable que atraigan entradas pasivas.

Aunque el precio del Ethereum ha sufrido una fuerte presión vendedora, cayendo por debajo de los 4200 $, Tom Lee, de BitMine Technologies, sigue siendo optimista con respecto al ETH y espera una subida hasta los 12.000-15.000 $ a finales de año para una de las mejores altcoins.

Esto significa que ETH podría experimentar otra subida del 200 % durante el cuarto trimestre de 2025.

El precio de Ethereum puede triplicarse gracias a su adopción en Wall Street

Durante su última entrevista, el presidente de BitMine Technologies, Tom Lee, describió Ethereum como una «cadena verdaderamente neutral» y añadió que es probable que la plataforma atraiga un apoyo cada vez mayor tanto de Wall Street como de la Casa Blanca para convertirse en una de las mejores criptomonedas para invertir.

Sus comentarios se producen después de que BitMine añadiera 264.000 ETF a principios de esta semana, lo que eleva su participación total a 2,14 millones de ETF, por valor de más de 11 000 millones de dólares.

Tom Lee añadió que tanto la Casa Blanca como el Congreso, que han adoptado una postura más favorable a las criptomonedas bajo la administración Trump, parecen estar centrándose principalmente en Ethereum ya que puede ser una de las criptomonedas con más futuro.

También compartió una probable intersección entre nuevas tecnologías, lo que ha dado pie a las criptomonedas con inteligencia artificial en Ethereum.

En la conferencia Impact de la Korea Blockchain Week 2025, Lee dijo:

«Así que, cuando lo analizo, junto con la IA agencial y los robots que realmente van a crear la necesidad de una economía de tokens para robots, gran parte de eso sucederá en Ethereum. De hecho, el presidente Trump acaba de hablar hoy sobre cómo necesita una prueba de humanidad para protegernos, y gran parte de ese trabajo se va a realizar en Ethereum».

El presidente de BitMine declaró que espera que Ethereum supere sus máximos anteriores, con un «descubrimiento del precio real» entre 12.000 y 15.000 dólares.

Comparación de BitMine con MicroStrategy

Tom Lee ha establecido una comparación entre su Bitmain Technologies y Microstrategy, de Michael Saylor. Ambas empresas son las mayores firmas de tesorería criptográfica, para ETH y Bitcoin, respectivamente.

Desde que pasó a un modelo de tesorería centrado en Ethereum, la capitalización bursátil de BitMine ha pasado de unos 37,6 millones de dólares en junio a aproximadamente 9.450 millones de dólares.

La empresa posee ahora 2,15 millones de ETH, lo que la convierte en la mayor tesorería de Ethereum a nivel mundial y la segunda mayor tesorería de criptomonedas que van a explotar en general.

BitMine domina una parte significativa del volumen de negociación en el mercado, lo que refleja el fuerte interés institucional.

Lee afirmó que ambas empresas se han transformado efectivamente en acciones de gran capitalización. Cree que las dos empresas atraerán entradas pasivas, ya que se incorporarán a los principales índices durante el próximo reequilibrio.