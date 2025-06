La Fundación Ethereum anunció que donará 500.000 dólares para apoyar la defensa legal de Roman Storm, fundador de Tornado Cash. Storm se enfrenta actualmente a cargos por supuestamente operar los servicios de mezcla de altcoins y criptomonedas de Tornado Cash como transmisor de dinero sin licencia.

Además de comprometerse a donar 500.000 dólares, la Fundación Ethereum ha anunciado que igualará hasta 750.000 dólares adicionales en donaciones que se reciban de la comunidad criptográfica. En un mensaje publicado en la plataforma X, la Fundación escribió:

El juicio de Roman Storm comenzará el 14 de julio en Nueva York, donde se enfrenta a cargos de blanqueo de capitales, conspiración para violar las sanciones de EE. UU. y conspiración para operar como transmisor de dinero sin licencia.

Curiosamente, esta audiencia se produce en un momento en que el panorama regulatorio de las criptomonedas en Estados Unidos está experimentando un cambio importante con algunas políticas favorables a las nuevas criptomonedas de la administración Trump. Pero a pesar de los avances positivos, la presidenta de la CFTC, Caroline Pham, dijo que no dejarán ningún cabo suelto en la lucha contra las actividades delictivas.

El equipo legal de Roman Storm solicitó la desestimación de todos los cargos el pasado mes de diciembre de 2024, después de que un juez dictaminara que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos se había extralimitado en sus funciones al sancionar los contratos inteligentes de Tornado Cash. A principios de este año, la empresa de capital virtual Paradigm también invirtió 1,25 millones de dólares en la defensa legal del fundador de Tornado Cash.

Roman Storm afirmó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) está obstaculizando su defensa al rechazar a cinco de los seis testigos expertos que propuso para su próximo juicio.

Entre los testigos, el experto en blockchain Matthew Edman fue el único que fue parcialmente aceptado. Sin embargo, Storm afirmó que el DOJ impuso severas restricciones al testimonio de Edman. Esto limita aún más su capacidad para proporcionar información crítica sobre la tecnología blockchain y las criptomonedas con más futuro. Afirmó que el DOJ planea poner fin al mercado de las finanzas descentralizadas (DeFi). En un mensaje en la plataforma X, Storm señaló:

😔💔 I’m Roman Storm. I poured my soul into Tornado Cash—software that’s non-custodial, trustless, permissionless, immutable, unstoppable. In 31 days, I face trial. The DOJ wants to bury DeFi, saying I should’ve controlled it, added KYC, never built it. SDNY is trying to crush…

