Ethereum se desploma un 6% mientras las ballenas se apresuran a vender, ¿qué viene ahora?

Key Notes

Ethereum (ETH) se deslizó casi un 6% hasta los 4.260 dólares mientras ballenas y traders tomaron beneficios cerca de los 4.700 dólares.

La ballena 0x89Da cerró una posición larga de ETH por 93,5 millones de dólares con pérdidas, para luego reentrar con una nueva posición de 65,6 millones.

El mercado NFT perdió 1.200 millones de dólares en una semana mientras la caída de ETH arrastró los precios a la baja, con soporte clave en 4.200 dólares.

Ethereum (4.357 $) se hundió casi un 6% el jueves, negociándose en torno a los 4.260 dólares al cierre de esta edición, mientras grandes ballenas y operadores se precipitaban a materializar ganancias tras un agresivo repunte que había empujado brevemente los precios hacia los 4.700 dólares.

La oleada vendedora desencadenó volatilidad en todo el mercado, con los NFT basados en Ethereum sufriendo también un duro golpe.

Las ballenas salen, luego regresan

El rastreador de blockchain Lookonchain detectó una serie de movimientos de ballenas que indicaban incertidumbre entre los operadores.

La cartera ballena 0x89Da cerró una posición larga de 21.683 ETH (93,5 millones de dólares) con una pérdida de 6,6 millones, retirando 9,6 millones de USDC de Hyperliquid (43,71 $). Pero rápidamente volvió a entrar, abriendo otra posición larga valorada en 15.353 ETH (65,6 millones de dólares).

Al mismo tiempo, otro trader, que comenzó con apenas 125.000 dólares hace cuatro meses, capitalizó sus ganancias hasta construir una posición descomunal de 66.749 ETH (303 millones de dólares), alcanzando un pico de 43 millones en patrimonio de cuenta.

Back at the tables already—gamblers never quit. Whale 0x89Da is back with 9.6M $USDC and opened a long position of 15,353 $ETH($65.6M) again.https://t.co/pJkXaSdZif pic.twitter.com/SIlrhs7UIH — Lookonchain (@lookonchain) August 18, 2025

Posteriormente cerró su posición, marchándose con 6,86 millones en beneficios, un extraordinario retorno de 55 veces su inversión inicial, aunque lejos del máximo.

Caos en el mercado

Mientras tanto, el swing trader 0x8062 vendió presa del pánico 2.277 ETH (9,57 millones de dólares) a 4.203 dólares, asegurando 4 millones en ganancias pese al elevado deslizamiento.

Por otro lado, la ballena 0xd8d0 ejecutó una jugada doble, vendiendo 10.000 stETH (38,1 millones) y 398 BTC (46,4 millones) por 84,9 millones de USDC antes de recargar, utilizando prácticamente la misma suma para recomprar 10.000 ETH (43,4 millones) y 350 BTC (40,5 millones) durante la caída.

El mercado NFT sufre un golpe paralelo

Las consecuencias de la caída de ETH se extendieron al mercado de tokens no fungibles (NFT), que perdió 1.200 millones de dólares en valor en menos de una semana.

Según datos de NFT Price Floor, la capitalización total del mercado NFT se hundió hasta los 8.100 millones desde el máximo del miércoles de 9.300 millones, un descenso del 12%.

Dado que la mayoría de colecciones NFT se cotizan en ETH, las fluctuaciones en la valoración de Ethereum impactan directamente los suelos de precios de los NFT. Con ETH cayendo un 9% desde su máximo reciente, muchas colecciones principales también se corrigieron bruscamente.

Análisis del precio de ETH: la resistencia clave bloquea el camino

El gráfico semanal muestra ETH negociándose dentro de un amplio canal ascendente, con el rechazo reciente ocurriendo cerca de la resistencia superior del canal en torno a los 4.500–4.700 dólares. La caída hacia los 4.260 sugiere toma de beneficios a corto plazo tras probar la resistencia.

Con el RSI (67,8) cerca de sobrecompra y el MACD indicando impulso alcista, el CMF sugiere que la caída del precio de ETH podría atraer más compradores, convirtiéndolo en una de las principales criptomonedas para comprar en 2025.

Si ETH se mantiene por encima del soporte de 4.200 dólares, es posible un rebote hacia 4.600–4.700 dólares, manteniendo intacto el canal alcista.

Sin embargo, una ruptura por debajo de los 4.200 dólares podría exponer la zona de 3.800–3.900 dólares como el próximo soporte mayor, donde la línea inferior del canal se alinea con la acción del precio histórica.