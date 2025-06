El volumen de contratos de ETH superó los 111.000 millones de dólares en 24 horas, superando los 87.500 millones de dólares de BTC.

Las liquidaciones de ETH alcanzaron los 131 millones de dólares, más del doble que las de Bitcoin.

Ethereum ha salido de una fase de consolidación de un mes, cerrando de forma sostenible por encima del nivel clave de resistencia de $2.700. En el momento de escribir este artículo, ETH cotiza en torno a los 2 794 dólares, lo que supone una subida del 5% en las últimas 24 horas.

El volumen de operaciones de la criptodivisa en 24 horas se ha disparado más de un 40% hasta los 33.670 millones de dólares, lo que refleja el renovado interés en el mercado.

Este aumento se produce cuando Ethereum supera a Bitcoin en términos de volumen de contratación. Los datos sugieren que el volumen de contratos de ETH superó los 111.000 millones de dólares en las últimas 24 horas, eclipsando los 87.500 millones de dólares de BTC.

El volumen de liquidación de ETH también ha alcanzado los 131 millones de dólares, más del doble de la cantidad observada en Bitcoin, lo que sugiere una mayor actividad de negociación apalancada en torno a Ethereum.

Además, la red Ethereum registró un nuevo máximo histórico de 17,4 millones de direcciones únicas a principios de este mes. Growthepie observó un aumento de más del 70% en las direcciones de ETH que interactúan entre cadenas desde el comienzo del segundo trimestre.

La acumulación institucional y de ballenas ha desempeñado un papel importante en la subida del precio de Ethereum. Los datos de la cadena revelan que la dirección de cartera 0xc097 retiró 13.037 ETH por valor de unos 35,5 millones de dólares de Binance en las últimas 24 horas.

Además, el fondo de cobertura de criptomonedas Abraxas Capital retiró recientemente 44,612 ETH (aproximadamente $123 millones) tanto de Binance como de Kraken.

En el gráfico diario de ETH, el precio ha roto decisivamente por encima de su Banda de Bollinger superior cerca de $2,782, una señal alcista que sugiere un fuerte impulso alcista. Las bandas de Bollinger también se están ampliando, lo que indica un potencial de mayores ganancias.

El RSI se sitúa actualmente en torno a 65,25, cerca del territorio de sobrecompra, pero aún no indica agotamiento. Si la tendencia alcista continúa, la resistencia inmediata se sitúa en los 2.835 $, seguida de la barrera psicológica de los 3.000 $.

Mientras tanto, el MACD muestra un cruce alcista por encima de la línea de señal, con el histograma en positivo. Esto indica una tendencia favorable para los alcistas de las nuevas criptomonedas.

Sin embargo, los operadores deben estar atentos a cualquier señal de debilitamiento del impulso o resistencia cerca de los niveles de sobrecompra. En caso de una caída de precios, el soporte inmediato se ve en $ 2,585 cerca de la SMA de 20 días.

El popular criptocomerciante Merlijn declaró recientemente en X que ETH está de vuelta en «modo bestia».

Ethereum is back in beast mode.$ETH smashed through $1.5K and $2.2K like paper.

Now it’s staring down $4K.

Next stop? Price discovery.

$10K isn’t a dream it’s a setup. pic.twitter.com/ldU1wLFeVx

— Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) June 10, 2025