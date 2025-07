Ethereum traerá un tope de gas, la actividad de las ballenas señala los 3.500 dólares

Vitalik propone EIP-7983 para limitar el gas por transacción para estabilidad y tecnología futura.

Ethereum ETH$2.563 ha comenzado la semana con fuerza, recuperándose de su caída del fin de semana y cruzando brevemente los 2.600 dólares más temprano el lunes. En el momento de redactar este artículo, ETH cotiza alrededor de 2.585 dólares, subiendo un 2,8% en las últimas 24 horas.

El volumen de operaciones de 24 horas de ETH ha aumentado un 70% hasta los 15.140 millones de dólares, reflejando un renovado interés en el mercado.

La subida llega en medio del optimismo del ecosistema mientras el cofundador de Ethereum Vitalik Buterin anunció una nueva propuesta, EIP-7983, durante la Conferencia de la Comunidad Ethereum.

La propuesta haría cumplir un tope de gas a nivel de protocolo en transacciones individuales. Pretende mejorar la estabilidad, seguridad y compatibilidad a largo plazo de Ethereum con tecnologías emergentes.

Vitalik explicó que Ethereum y el espacio cripto necesitan «salvaguardas prácticas centradas en el usuario» mientras se mueven hacia la adopción masiva.

Just now, he hodls totally 6,989 $ETH at avg entry ~$2,507.

2 hours ago, a whale 0x1fc withdrew 1,900 $ETH (~$4.86M) from #Binance and staked them all

Un tope de gas a nivel de protocolo protegería a los usuarios de picos en las tarifas de transacción mientras garantiza que Ethereum permanezca accesible y descentralizado.

Los datos en cadena de The Data Nerd muestran que la dirección ballena 0x1fc retiró 1.900 ETH, valorados en alrededor de 4,86 millones de dólares, de Binance para apostar.

El movimiento de salida del intercambio sugiere una notable tendencia de acumulación, indicando que las ballenas se están preparando para una pata alcista. Curiosamente, la ballena actualmente posee un total de 6.989 ETH con una entrada promedio de alrededor de 2.507 dólares.

El precio de Ether ha estado siguiendo un patrón de acumulación de Wyckoff desde principios de junio, con un máximo local cerca de 2.900 dólares y una capitulación por debajo de 2.100 dólares.

El popular analista cripto Cas Abbe señaló que si ETH logra un cierre diario por encima de 2.800 dólares, podría alcanzar los 3.500 dólares en cuestión de semanas.

$ETH is perfectly following its Wyckoff accumulation pattern.

A local top at $2.9K happened exactly along with a capitulation below $2,100.

Now, ETH is moving up again and the short-term target is $2,800.

If ETH manages a daily close above $2.8K, $3.5K ETH will happen within a… pic.twitter.com/4SprYqmrij

— Cas Abbé (@cas_abbe) July 6, 2025