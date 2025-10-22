Key Notes

La red de pruebas Holešky sufrió fugas por inactividad de los validadores y colas de salida prolongadas tras completar la actualización de Pectra en mayo de 2025.

La nueva red de pruebas Hoodi sustituye a Holešky para las pruebas de validadores, mientras que Sepolia se encarga de las actividades de desarrollo de contratos inteligentes.

La infraestructura de pruebas de Ethereum consta ahora de tres redes: Sepolia, Hoodi y la red de pruebas Ephemery, que se reinicia cada 28 días.

La Fundación Ethereum ha iniciado el cierre previsto de Holešky, una red de pruebas pública a gran escala lanzada en 2023 para la validación y las pruebas de actualización del protocolo. La decisión se produce tras la finalización de la actualización Fusaka, que introdujo PeerDAS, una función diseñada para reducir los requisitos de ancho de banda de los validadores y mejorar la escalabilidad en las redes de capa 2.

La red de pruebas Holešky admitió varias actualizaciones críticas, la más reciente de las cuales fue Pectra, completada en mayo de 2025. Sin embargo, tras Pectra, la red comenzó a experimentar fugas de inactividad de los validadores y colas de salida prolongadas, según un comunicado publicado por la Fundación de Ethereum, una de las mejores criptomonedas para invertir.

El precio de Ethereum, una de las mejores altcoins, cayó por debajo de los 4.000 dólares tras la actualización, cotizando a la baja un 0,6 %, mientras que el precio de Bitcoin registró un repunte intradía del 1,7 %.

Los desarrolladores de Ethereum trasladarán los proyectos a las redes de pruebas Hoodi y Sepolia

La Fundación Ethereum lanzó la red de pruebas Hoodi para resolver los retos de escalabilidad de Holesky. Hoodi ofrece un nuevo conjunto de validadores, compatible con todas las funcionalidades de Pectra, y está totalmente equipado para probar futuras actualizaciones del protocolo.

Holešky degradation will begin this week. The network has served its purpose for Fusaka testing and operators will start shutting down their nodes at various points over the next 10 days. Please refer to this post for further details. https://t.co/o4faEhPyuV — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) October 20, 2025

Como parte del plan de migración, la Fundación Ethereum animó a los operadores de staking y a los proveedores de infraestructura a pasar a Hoodi para las pruebas de validadores, mientras que los desarrolladores de dApps, contratos inteligentes y algunas nuevas criptomonedas, trasladaron sus proyectos a Sepolia para el desarrollo de dApps y contratos inteligentes.

De cara al futuro, el panorama de pruebas de Ethereum se centrará en Sepolia para el desarrollo, Hoodi para las pruebas de validadores y Ephemery para simulaciones de validadores ligeros que se reinician cada 28 días.

