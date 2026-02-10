Key Notes

Gemini abandona el Reino Unido, la Unión Europea y Australia. Reduce hasta 200 empleados (aprox.

el 25% de la plantilla). La compañía prevé unos costes de reestructuración antes de impuestos de unos 11.000.000 de dólares.

Un documento presentado ante la SEC fija en 11 millones de dólares los costes de reestructuración, mientras Gemini pasa las cuentas de usuarios del Reino Unido, la UE y Australia a modo solo retirada el 5 de marzo de 2026.

Gemini reduce personal y sale de Europa en plena desaceleración del mercado cripto

Gemini Space Station Inc. aprobó un plan para abandonar el Reino Unido, la Unión Europea y Australia, así como para recortar hasta 200 puestos de trabajo —alrededor del 25% de su plantilla global—, según un comunicado oficial del 5 de febrero de 2026.

De acuerdo con un reciente documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), Gemini informó a los reguladores de que espera completar el proceso de retirada durante el primer semestre de 2026 y registrar aproximadamente 11.000.000 de dólares en costes de reestructuración y gastos relacionados antes de impuestos, de los cuales “prácticamente la totalidad” se reconocerá en el primer trimestre de 2026.

El mismo documento señala que Gemini continuará operando en Estados Unidos y Singapur, mientras abandona otras jurisdicciones, entre ellas el Reino Unido, la Unión Europea y Australia.

Cómo planea Gemini cerrar las cuentas del Reino Unido, la UE y Australia

El aviso de atención al cliente de Gemini establece el calendario operativo. Las cuentas del Reino Unido, el Espacio Económico Europeo y Australia pasarán a modo de solo retirada el 5 de marzo de 2026, y la compañía cerrará definitivamente las cuentas el 6 de abril de 2026.

El aviso también indica a los clientes que deben cerrar cualquier posición perpetua abierta antes del 5 de marzo de 2026 y advierte de que Gemini podría cerrar forzosamente dichas posiciones al “precio de mercado vigente” una vez que las cuentas entren en modo solo retirada.

«Estos mercados extranjeros han resultado difíciles de conquistar por diversas razones y nos encontramos excesivamente tensionados por un nivel de complejidad organizativa y operativa que eleva nuestra estructura de costes y nos ralentiza», escribieron los cofundadores de Gemini, Tyler y Cameron Winklevoss.

El principal riesgo operativo reside en la fricción durante la salida de los usuarios. El aviso de Gemini señala un ciclo de aprobación de siete días para nuevas direcciones de retirada en el caso de algunos clientes y menciona, para los usuarios de la UE, las certificaciones de monederos autoalojados al estilo de la Travel Rule como un requisito previo antes del 5 de marzo.

Qué implica el recorte de plantilla de Gemini para el sector

El documento presentado ante la SEC fija un calendario concreto de costes y finalización para la reestructuración de Gemini. Esto es relevante para las mesas de trading, ya que altera el acceso a plataformas, la movilidad de colateral y la ejecución de estrategias de basis en los husos horarios del Reino Unido, la UE y Australia entre el 5 de marzo y el 6 de abril de 2026.

A 5 de febrero, poco después del anuncio, las acciones de Gemini Space Station Inc. (GEMI) registraron una caída del 7%.

