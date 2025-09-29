Key Notes

Google obtiene una participación del 5,4 % en Cipher al respaldar los compromisos de arrendamiento de Fluidstack por valor de 1400 millones de dólares en el acuerdo.

El contrato de infraestructura tiene una duración de 10 años, con posibles prórrogas que podrían aumentar los ingresos totales hasta los 7000 millones de dólares.

Las acciones de Cipher cayeron un 12 % a pesar de la asociación, ya que la empresa busca simultáneamente una financiación de deuda de 800 millones de dólares.

La empresa de infraestructura de IA Fluidstack ha firmado un acuerdo de 3000 millones de dólares para proporcionar 168 MW de carga informática crítica a la empresa minera de nuevas criptomonedas Cipher.

Según el acuerdo, Google respaldará 1400 millones de dólares de las obligaciones de arrendamiento de Fluidstack a cambio de aproximadamente 24 millones de acciones ordinarias de Cipher, lo que le dará a la empresa de Mountain View una participación del 5,4 %. Esto muestra una clara postura favorable para las mejores altcoins por parte de la empresa.

Google amplía sus inversiones en infraestructura de minería de criptomonedas con más futuro

El acuerdo tiene una duración de 10 años, con dos opciones de prórroga de cinco años. Según un comunicado de prensa del 25 de septiembre, el contrato representa unos ingresos aproximados de 3000 millones de dólares durante el periodo inicial de 10 años, pero si se activan las prórrogas, esa cifra ascendería a unos 7000 millones de dólares.

Este es el segundo acuerdo de Fluidstack que Google ha respaldado en otros tantos meses. En agosto, tal y como informó Coinspeaker, la empresa de infraestructura de centros de datos TeraWulf firmó un acuerdo de coubicación HPC con Fluidstack por un valor de al menos 3700 millones de dólares. Google respaldó las obligaciones de TeraWulf, lo que le otorgó una participación del 8 %.

En ese momento, TeraWulf vio cómo sus acciones se disparaban hasta un 38 % gracias a la participación de Google. Cipher no parece estar experimentando el mismo auge en Silicon Valley. En el momento de la publicación de este artículo, ha bajado casi un 12 %.

El movimiento negativo podría estar relacionado con otras noticias de Cipher del 25 de septiembre. La empresa ha anunciado una oferta privada propuesta de 800 millones de dólares en bonos senior. Según el comunicado de prensa, tiene la intención de utilizar una parte de los fondos para acelerar la construcción de su tubería de 2,4 GW.

Estos bonos vencerían en octubre de 2031 y los compradores iniciales tendrían la oportunidad de adquirir 120 millones de dólares adicionales, lo que elevaría el total de la oferta a aproximadamente 920 millones de dólares.