Google Finance mostrará datos del mercado de predicciones junto con herramientas de análisis técnico Deep Search y AI para obtener información más detallada.

Polymarket alcanzó los 477.850 usuarios activos en octubre, ya que los inversores institucionales valoraron la plataforma en 9000 millones de dólares a través de la participación de ICE.

La integración expone los mercados de predicción descentralizados a más de 8500 millones de búsquedas diarias en Google, en medio de los esfuerzos de expansión normativa.

El gigante tecnológico mundial Google ha dado un paso adelante para integrar los datos del mercado de predicción de Polymarket y Kalshi directamente en los resultados de búsqueda, lo que supone un nuevo avance en la estrategia financiera impulsada por la inteligencia artificial de la empresa.

El comunicado de prensa de Google del 5 de noviembre reveló que el nuevo Google Finance, impulsado por la inteligencia artificial, permitirá a los usuarios hacer preguntas sobre futuros acontecimientos del mercado relacionado con mejores criptomonedas para invertir y otros aspectos económicos. El lanzamiento comenzará con los usuarios de Labs en las próximas semanas, antes de expandirse a nivel mundial.

La plataforma ofrecerá ahora probabilidades de mercado en tiempo real y cambios históricos procedentes de Polymarket y Kalshi, cuando los usuarios escriban preguntas como «¿Cuál será el crecimiento del PIB en 2025?» o «¿Qué criptomoneda comprar hoy?»

Esta función forma parte de una renovación de Google Finance, que ahora incluye capacidades de búsqueda profunda, herramientas de análisis técnico mejoradas con IA y seguimiento de los beneficios empresariales.

Al integrar los datos de los mercados de predicción, Google pretende hacer que la información financiera sea más interactiva, combinando las probabilidades obtenidas de forma colectiva con análisis de nivel institucional.

Esta medida podría exponer los mercados de predicción a una audiencia global más amplia. Google gestiona más de 8.500 millones de solicitudes de búsqueda al día, según informes de diciembre de 2024.

La adopción récord de Polymarket atrae la atención de las instituciones

Desde que los mercados sobre las elecciones presidenciales de EE. UU. impulsaron su protagonismo en 2024, los mercados de predicción han seguido ganando popularidad entre los entusiastas del mercado de las nuevas criptomonedas y los operadores especulativos.

Los datos de The Block muestran que, en octubre, Polymarket registró un máximo histórico de 477.850 usuarios activos y 38.270 nuevos mercados creados. El aumento coincidió con una intensa especulación sobre Bitcoin y el oro, que alcanzaron máximos históricos por encima de 124.500 $ y 4.200 $, respectivamente, durante ese mes.

Los operadores también apostaron fuertemente por las aprobaciones de los ETF de las mejores altcoins, que entraron oficialmente en funcionamiento el 28 de octubre. El aumento de la participación en los mercados de predicción descentralizados atrajo un importante interés institucional durante el mes.

Intercontinental Exchange (ICE), la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York, invirtió en Polymarket, valorándola en unos 9000 millones de dólares. Su principal rival, Kalshi, también recaudó 300 millones de dólares con una valoración de 5000 millones de dólares, lo que pone de relieve el interés de los inversores por los mercados de predicción regulados.

El anuncio de la asociación de Google se produce cuando Polymarkets se prepara para iniciar sus operaciones oficiales en Estados Unidos. En septiembre, la plataforma adquirió QCEX, una bolsa de derivados y cámara de compensación con licencia de la CFTC, en una operación estratégica de 112 millones de dólares que garantiza el cumplimiento de los marcos normativos estadounidenses.

