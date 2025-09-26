Key Notes

La emisión de la moneda estable en euros respaldada por MiCA probablemente tendrá lugar en la segunda mitad de 2026.

La moneda estable tiene como objetivo proporcionar pagos casi instantáneos y de bajo coste, liquidación transfronteriza 24/7, funciones de pago programables, etc.

El anuncio se produce en medio de los retrasos en el euro digital de la UE, previsto para 2029.

Algunas de las principales instituciones bancarias europeas anunciaron planes para lanzar una moneda estable vinculada al euro en el marco de la normativa sobre mercados de criptoactivos (MiCA) de la Unión Europea que regula este tipo de nuevas criptomonedas.

Gigantes bancarios como ING, Danske Bank, UniCredit y CaixaBank se han unido para esta iniciativa de moneda estable.

La stablecoin en euros respaldada por MiCA llegará el próximo año

El 25 de septiembre, la entidad crediticia holandesa ING publicó una declaración conjunta del consorcio bancario sobre el proyecto de la stablecoin en euros.

Esta altcoin está diseñada para cumplir con la normativa MiCA y se espera que se emita en la segunda mitad de 2026.

Este reciente impulso a una stablecoin respaldada por el euro se produce cuando la filial Forge del banco francés Société Générale ha anunciado que su stablecoin respaldada por el dólar estadounidense, USDCV, debutará en Bullish Europe como su primera plataforma de cotización y entre las criptomonedas con más futuro.

La iniciativa de los principales bancos europeos tiene como objetivo crear un estándar de pago europeo de confianza dentro del ecosistema digital. También se alinea con el objetivo más amplio de la UE de proporcionar una alternativa local a las stablecoins dominadas por Estados Unidos, al tiempo que se refuerza la autonomía estratégica de Europa en materia de pagos.

Los bancos fundadores también han creado una nueva empresa con sede en los Países Bajos, país de origen de ING.

Esta entidad gestionará y supervisará el desarrollo de la stablecoin. Al hablar sobre el desarrollo, Floris Lugt, responsable de activos digitales de ING, dijo:

«Los pagos digitales son fundamentales para los nuevos pagos denominados en euros y la infraestructura del mercado financiero. Ofrecen una eficiencia y transparencia significativas, gracias a las características de programabilidad de la tecnología blockchain y a la liquidación instantánea de divisas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Creemos que este desarrollo requiere un enfoque sectorial y es imperativo que los bancos adopten las mismas normas».

ING declaró que la stablecoin en euros prevista está diseñada para permitir «pagos y liquidaciones casi instantáneos y de bajo coste». Proporcionará acceso las 24 horas del día para las transacciones transfronterizas y podrá relacionarse con algunas de las criptomonedas que más van a explotar.

La stablecoin en euros también admitirá pagos programables y mejorará los procesos de gestión de la cadena de suministro y liquidación de activos digitales o preventas de criptomonedas. Abarcará activos que van desde valores hasta criptomonedas que van a subir.

¿Retroceso del euro digital?

El anuncio de una iniciativa conjunta de moneda estable por parte de los principales bancos europeos se produce cuando el miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, Piero Cipollone, prevé que el euro digital de la UE podría lanzarse en 2029.

Esto contrasta con el desarrollo de principios de 2025, que mostraba que el banco está promocionando el euro digital como respuesta al impulso de Trump a las monedas estables.

Cipollone afirmó que se espera que el Parlamento Europeo presente un marco general para la moneda digital del banco central (CBDC) propuesta en mayo de 2026.

Dado el lento progreso de la CBDC de la UE, en debate desde 2020, algunos comentaristas en línea han descrito el lanzamiento de la nueva moneda estable como un posible «obituario del euro digital».