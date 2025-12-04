Grayscale pronostica nuevo máximo histórico de Bitcoin en 2026

Mientras que noviembre se encargó de frustrar las esperanzas de numerosos inversores en Bitcoin, Grayscale dibuja un panorama algo más halagüeño. Según el gestor de criptomonedas, el activo todavía tiene buenos días por delante. Estas declaraciones van a contracorriente del estado de miedo extremo en el que se ha hundido el mercado.

Pero entonces, ¿qué puede inclinar la balanza de Grayscale a favor de BTC en 2026? Mientras las discusiones se eternizan sobre esta cuestión, el token HYPER experimenta una avalancha masiva de capitales hacia su preventa.

Grayscale predice un nuevo máximo histórico en 2026 y rechaza el ciclo de 4 años

En su nuevo informe publicado el lunes pasado, Grayscale Research afirma que Bitcoin podría alcanzar nuevos máximos históricos ya en 2026. Esta afirmación choca frontalmente con quienes anuncian un largo periodo de estancamiento.

El estudio explica que el modelo cíclico tradicional, basado en los halvings y las fases de corrección brutal, estaría hoy superado. Según ellos, todo ha cambiado, tanto el entorno como incluso el perfil de los inversores. Y más aún, la manera en que circulan los capitales ya no es la misma que hace apenas unos años.

A diferencia de los ciclos anteriores, no ha tenido lugar ningún rally parabólico antes de la corrección que conocimos el mes pasado. El mercado no ha experimentado una euforia explosiva como en 2021 o en 2017. Y esto es la señal de que la fase actual sería más bien un reequilibrio técnico que un derrumbe estructural.

Grayscale también subraya que Bitcoin ya ha sufrido una caída del 32 % desde octubre. Alcanzó brevemente un mínimo de 84.000 dólares antes de rebotar hacia los 86.900 dólares. Este tipo de fluctuaciones encaja perfectamente en la lógica de las correcciones en pleno mercado alcista. Los analistas recuerdan que las caídas del 25 % o más son frecuentes para Bitcoin. Incluso afirman que es la firma de un mercado alcista saludable.

Crypto prices have fallen relentlessly even as fundamentals, measured by wallets, onchain, fees or tokenizatio, have moved forward So risk/reward is attractive for $BTC and $ETH https://t.co/yk6poVwSQ6 — Thomas (Tom) Lee (not drummer) FSInsight.com (@fundstrat) December 1, 2025

Además, los inversores deben componérselas ahora con los ETF al contado y las empresas de tesorería como Strategy. Esto provoca movimientos que no siguen en nada el famoso ciclo de 4 años que se apoya sobre todo en el halving. Así, el precio podría seguir más las noticias macroeconómicas tales como los cambios de tipos por parte de la Fed que la mecánica técnica de Bitcoin.

Es una opinión que comparte Tom Lee, el consejero delegado de BitMine. Estima que los fundamentos progresan mientras que los precios tienen un rendimiento inferior. Ve en este comportamiento paradójico una oportunidad histórica de contemplar un nuevo máximo histórico de aquí a enero de 2026.

