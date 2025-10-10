Key Notes

Arthur Hayes afirma que el ciclo de cuatro años del Bitcoin ha quedado obsoleto y ha sido sustituido por tendencias impulsadas por la liquidez.

Ahora es la expansión monetaria global, y no las reducciones a la mitad, lo que impulsa los mercados alcistas del BTC.

Las bajadas de tipos en EE.UU., las inyecciones del Tesoro y la flexibilización china crean un entorno favorable.

El cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, cree que el ciclo tradicional de cuatro años del mercado de Bitcoin, vinculado desde hace tiempo a los eventos de reducción a la mitad, ya no es relevante en el mundo actual, impulsado por la macroeconomía.

En una detallada entrada de blog, Hayes explicó que, aunque este patrón ayudaba antes a los operadores a pronosticar las fases alcistas y bajistas, ahora ha quedado obsoleto. En su lugar, los movimientos del precio de Bitcoin, una de las mejores criptomonedas para invertir, vienen dictados ahora por las condiciones de liquidez global, especialmente por la política monetaria de Estados Unidos y China.

Hayes argumentó que los picos anteriores del mercado no se produjeron porque el ciclo «terminara» después de cuatro años, sino porque se redujo la oferta monetaria global.

Según él, el precio de Bitcoin y de otras nuevas criptomonedas, siempre se ha alineado con la expansión y la contracción de la liquidez, en particular con la disponibilidad de dólares y yuanes, más que con cualquier calendario fijo de reducción a la mitad.

Nuevos impulsores del mercado de Bitcoin

Según Hayes, el ciclo actual del mercado se desvía considerablemente de las normas históricas. El Tesoro de los Estados Unidos ha inyectado aproximadamente 2,5 mil millones de dólares en los mercados mediante la obtención de fondos del programa de repos inversos de la Reserva Federal y la emisión de nuevos bonos del Tesoro.

Al mismo tiempo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha impulsado una política monetaria más flexible a favor de BTC y las mejores altcoins, lo que indica su voluntad de «calentar la economía» para impulsar el crecimiento y reducir la carga de la deuda.

Además, la Reserva Federal ha dado un giro hacia la reducción de los tipos de interés, a pesar de que la inflación se mantiene por encima del objetivo. Los mercados de futuros ahora cotizan con una probabilidad del 94 % de una reducción de los tipos en octubre y del 80 % de otra en diciembre.

Este cambio de política, señaló Hayes, garantiza que la liquidez siga siendo abundante, lo cual es una condición esencial para que Bitcoin continúe su tendencia alcista y se posicione como una de las criptomonedas que más va a explotar en 2025.

La liquidez, y no las reducciones a la mitad, impulsa el mercado

Históricamente, los mercados alcistas de Bitcoin han coincidido con la expansión monetaria mundial. La primera gran subida se produjo durante la flexibilización cuantitativa de la Reserva Federal y el aumento del crédito chino, ambos fenómenos que terminaron cuando se ralentizó la impresión de dinero en 2013.

El siguiente auge, la era de las preventa de criptomonedas de 2017, fue el resultado del crecimiento del crédito en China y la devaluación del yuan. Del mismo modo, el repunte de 2020-2021 fue impulsado por la inyección masiva de liquidez de EE. UU. durante la pandemia.

Hayes cree que el ciclo actual sigue la misma lógica de liquidez. Con Washington y Pekín mostrando condiciones financieras más favorables, Bitcoin sigue estando bien posicionado para beneficiarse.

Perspectivas del mercado

Bitcoin se negocia actualmente en torno a los 122.000 dólares, ligeramente por debajo de su reciente máximo histórico de 126.000 dólares. Las entradas en el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock siguen desempeñando un papel importante en el mantenimiento del impulso, con 899 millones de dólares en entradas el 7 de octubre.

Curiosamente, el 8 de octubre, los ETF al contado de Bitcoin registraron una entrada neta total de 441 millones de dólares, lo que supone ocho días consecutivos de entradas netas.

On October 8, Bitcoin spot ETFs recorded a total net inflow of $441 million, marking eight consecutive days of net inflows. Ethereum spot ETFs saw a total net inflow of $69.05 million, also extending their eight-day streak of inflows.

https://t.co/Hj2Gs49bWa pic.twitter.com/BZCdctwUtn — Wu Blockchain (@WuBlockchain) October 9, 2025

Los datos de CryptoQuant muestran que el interés abierto en Binance cayó casi un 8 % después de alcanzar un récord de 15.070 millones de dólares, lo que sugiere que los operadores están obteniendo beneficios y reduciendo el apalancamiento aunque se mantienen atentos a qué criptomoneda comprar.