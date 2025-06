El supuesto grupo de hackers israelí Gonjeshke Darande, responsable del hackeo de 100 millones de dólares a la bolsa iraní Nobitex, ha publicado el código fuente completo de la plataforma. Esto deja al resto de usuarios a merced de los hackers. Al tiempo que reivindicaba la autoría del hackeo, el grupo se reafirmó en su anterior advertencia de filtrar el código y otros archivos internos de la bolsa.

En una publicación en X el 19 de junio, el grupo de hackers israelí señaló: «Se acabó el tiempo: el código fuente completo está enlazado a continuación. Los activos que quedaban en Nobitex ahora están totalmente a la vista».

El hilo de X describía las características de seguridad críticas de la plataforma. Entre ellas se encontraban los scripts en frío de la cadena de bloques, las configuraciones de privacidad, la lista de servidores y un archivo zip descargable que contenía el código fuente completo de la plataforma Nobitex. Vale mencionar que este es uno de los exchanges más usados en ese país y tienen varias de las criptomonedas con más futuro.

El grupo de hackers israelí afirmó que atacó la plataforma porque funcionarios del Gobierno iraní utilizaban Nobitex. Además, también alegó que la plataforma participaba en actividades de financiación que violaban las sanciones internacionales contra Irán.

Nobitex anunció el 19 de junio que no se habían registrado más pérdidas financieras o de altcoins y que se esperaba que los servicios se restablecieran en un plazo de cinco días. Sin embargo, la plataforma reconoció que los avances se están viendo obstaculizados por las interrupciones de Internet relacionadas con la crisis actual en Irán.

Mientras tanto, los hackers afirmaron que la mayor parte de los fondos robados habían sido quemados o eliminados permanentemente de la circulación desde la cartera caliente. Sin embargo, el grupo de hackers afirmó que «ocho direcciones quemaron 90 millones de dólares de las carteras de Nobitex, la herramienta favorita del régimen para violar las sanciones». Esto incluye la quema de algunos de los principales activos digitales, como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tron (TRX), Solana (SOL) y otras de las criptomonedas que más han subido.

— Gonjeshke Darande (@GonjeshkeDarand) June 18, 2025