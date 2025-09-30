Key Notes

HumidiFi se ha convertido en la principal bolsa descentralizada de Solana por volumen de operaciones en el marco temporal semanal, superando a Meteora.

HumidiFi ha escalado recientemente a lo más alto de la clasificación de exchanges descentralizados de Solana, registrando un volumen de operaciones de 8550 millones de dólares durante la última semana. El protocolo dark pool, que utiliza creadores de mercado automatizados propios (prop AMM), superó a sus rivales Meteora, Raydium y PumpSwap dentro del ecosistema de una de las criptomonedas con más futuro.

Según los datos de DeFiLlama, solo el 25 de septiembre, HumidiFi procesó un récord de 1.920 millones de dólares en operaciones, más de un tercio del volumen diario total de Solana. Actualmente, registra un volumen de operaciones en 24 horas de 557 millones de dólares, solo superado por los 700 millones de Meteora.

El auge de los dark pools en Solana

Los Prop AMM, a menudo descritos como dark pools, cotizan los precios de forma privada y canalizan las operaciones a través de agregadores en lugar de libros de órdenes públicos. Esto da lugar a una ejecución privada y a una reducción del deslizamiento, lo que los hace atractivos para los grandes operadores que prefieren no revelar sus movimientos acerca de las mejores criptomonedas para invertir.

Los datos de Sandwiched.me muestran que estos protocolos a veces logran spreads negativos, lo que permite intercambios excepcionalmente rentables. Esta eficiencia está provocando un cambio de los mercados de liquidez públicos, como Raydium y Orca, hacia estos fondos más discretos y basados en algoritmos con foco en las nuevas criptomonedas.

Por ejemplo, HumidiFi carece de una interfaz pública o de una gran publicidad en las redes sociales, pero está atrayendo un flujo significativo de participantes profesionales que buscan qué criptomonedas comprar. La gran liquidez y el enrutamiento privado de la plataforma permiten a los grandes inversores realizar operaciones de gran volumen sin alertar al mercado en general.

La competencia sigue siendo feroz

Aunque las cifras de HumidiFi son impresionantes, los rivales establecidos siguen dominando el ecosistema. Raydium sigue siendo líder en el panorama de los intercambios descentralizados de Solana gracias a su sólida liquidez, su desarrollo técnico constante y sus incentivos para la comunidad.

Meteora también mantiene una fuerte cuota de mercado gracias a sus amplias integraciones y asociaciones. Por otro lado, PumpSwap presta servicio a los operadores minoristas que buscan oportunidades rápidas con las memecoins de Solana.

Mientras tanto, el espacio descentralizado en general sigue registrando un crecimiento. Los volúmenes de negociación de las bolsas descentralizadas frente a las centralizadas tienen ahora una cuota del 18,5 %, lo que sugiere un creciente interés por las plataformas sin custodia.

En concreto, en Solana, el comercio descentralizado semanal subió un 6 %, situándose en 2700 millones de dólares a 29 de septiembre.