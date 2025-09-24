Key Notes

La nueva moneda estable utiliza el módulo de estabilidad HOLLAR para el soporte automatizado de precios y las liquidaciones parciales.

El fundador de Polkadot, Gavin Wood, respaldó el lanzamiento, prefiriéndolo a alternativas centralizadas como USDC.

Se crearán cuatro fondos de liquidez especializados fuera del Omnipool de Hydration para mejorar los mercados de negociación.

Hydration, un protocolo del ecosistema Polkadot, ha lanzado HOLLAR, una stablecoin descentralizada diseñada para abordar las debilidades existentes dentro de las nuevas criptomonedas.

El lanzamiento, anunciado el 22 de septiembre, completa la visión de Hydration de combinar el comercio, los préstamos y el almacenamiento de valor estable en su cadena de aplicaciones dedicada. HOLLAR funciona como una moneda estable sobrecolateralizada, asegurando su valor con una mezcla de DOT, ETH, BTC y algunas de las mejores altcoins.

HOLLAR is HERE 🔥 Hydration’s native, decentralized stablecoin currency Built on battle-tested code (AAVE) with additional peg-support by the HOLLAR Stability Module Get HOLLAR today:https://t.co/lfLEErdUyv pic.twitter.com/Em1BsLY6NX — Hydration (@hydration_net) September 22, 2025

El módulo de estabilidad HOLLAR introduce la gestión automatizada del riesgo

Con un enfoque en la estabilidad y la protección del usuario, HOLLAR introduce el módulo de estabilidad HOLLAR (HSM), un mecanismo de protocolo que ofrece soporte directo de precios e intervenciones en tiempo real. Este sistema permite liquidaciones parciales, controles de riesgo automatizados y respaldo instantáneo de precios, lo que lo diferencia de las stablecoins centralizadas y algorítmicas que a menudo requieren arbitraje externo o intervención humana.

El diseño de HOLLAR tiene como objetivo mitigar los problemas comunes que han provocado inestabilidad o fallos en modelos anteriores de monedas estables, como el famoso caso de TerraUSD (UST) y así poder ser una de las criptomonedas con más futuro.

El protocolo limita el suministro inicial a 2.000.000 de HOLLAR, haciendo hincapié en el crecimiento controlado y la seguridad del ecosistema. Los usuarios pueden acuñar HOLLAR contra garantías admitidas con una tasa de préstamo anual del 5 %. La estructura de comisiones asimétrica permite comprar HOLLAR sin comisiones, mientras que los reembolsos solo incurren en una comisión mínima del 0,01 %. Además, el módulo HSM recomprará HOLLAR hasta un máximo de 0,995 dólares, creando un precio mínimo destinado a proteger a los usuarios durante la alta volatilidad.

Hydration también está estableciendo cuatro fondos de liquidez dedicados a las stablecoins externos a su Omnipool. Estos fondos de marca formarán mercados de negociación especializados, cada uno de ellos con liquidez de protocolo para fomentar la descubrimiento activo de precios desde el principio. Este acuerdo tiene como objetivo impulsar tanto la eficiencia del capital como la integración con la amplia gama de servicios DeFi de Hydration y no descartan que sean un puente para entrar a preventas de criptomonedas en el futuro.

El fundador de Polkadot respalda el lanzamiento de una stablecoin respaldada por DOT

Al comentar el lanzamiento, el Dr. Gavin Wood, fundador de Polkadot, expresó su aprobación por el enfoque descentralizado de HOLLAR, citando en particular su uso de DOT como garantía. El Dr. Wood describió una clara preferencia por HOLLAR frente a opciones centralizadas más establecidas, como USDC y USDT.

Aunque el lanzamiento de HOLLAR podría impulsar un sentimiento positivo para DOT, el token se cotiza actualmente a 4,01 dólares, lo que supone una caída del 6,36 % en las últimas 24 horas, reflejando la debilidad generalizada del mercado de mejores criptomonedas para comprar.

Hydration posiciona a HOLLAR como una solución que fusiona la automatización avanzada, la gestión de riesgos a nivel de protocolo y la integración completa de DeFi, con el objetivo de lograr una estabilidad sostenida y un crecimiento eficiente del ecosistema. La stablecoin ya está operativa y se puede acceder a ella públicamente a través de la plataforma de aplicaciones de Hydration. Las innovaciones en estos modelos de stablecoins continúan desarrollándose a pesar de los problemas del pasado.