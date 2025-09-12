Key Notes

Los índices de altcoins en todas las plataformas alcanzaron sus niveles más altos desde diciembre.

La capitalización total del mercado de altcoins se acerca a los 1,64 billones de dólares, cerca de su máximo histórico de 2021.

Los analistas predicen un fuerte repunte de las altcoins en el cuarto trimestre, impulsado por posibles recortes de tipos por parte de la Fed.

Los indicadores del mercado relacionados con las mejores altcoins están mostrando señales alcistas, mientras la comunidad criptográfica intensifica los debates sobre una posible temporada de altcoins. Los analistas creen que si las altcoins vuelven a entrar en la fase de descubrimiento de precios, podría despertar un renovado interés por parte de los inversores.

Hoy mismo, el índice de temporada de altcoins de CoinGlass ha subido a 78 sobre 100, lo que supone el punto más alto desde el pasado mes de diciembre. El indicador de temporada de altcoins de CoinMarketCap también se encuentra cerca de su máximo anual, con 67, lo que confirma que las criptomonedas con más futuro están ganando impulso.

La capitalización total del mercado de altcoins, excluyendo Bitcoin y las stablecoins, se sitúa actualmente en 1,63 billones de dólares, apenas por debajo del récord de 1,64 billones alcanzado en noviembre de 2024.

La reciente ruptura de Ethereum y su rendimiento superior al de Bitcoin apuntan a las primeras etapas de un nuevo repunte de las altcoins. Monedas como Hyperliquid (HYPE) ya han alcanzado nuevos máximos históricos y se perfila como una de las criptomonedas que más van a explotar en 2025. El dominio del mercado de BTC también ha disminuido, lo que ha permitido a las altcoins rotar al alza.

Los observadores del mercado esperan que la posible bajada de los tipos de interés por parte de la Fed la próxima semana pueda actuar como catalizador para un mayor crecimiento de las altcoins.

¿Un aumento del 140 % por delante?

El popular analista Ash Crypto confirmó que recientemente se ha producido una «cruz dorada» en varias de las criptomonedas más rentables. La última vez que esto ocurrió fue en noviembre de 2024, poco después de lo cual la capitalización del mercado de las altcoins experimentó un aumento del 140 %. Durante ese repunte, varias altcoins se multiplicaron por 3 o por 5 en solo dos meses.

ALTCOIN GOLDEN CROSS IS CONFIRMED🚨 Last time this happened, Altcoin market cap pumped by 140%, which sent many alts 3x-5x in just 2 months. Massive Altseason is loading for Q4 pic.twitter.com/WpIJOk4za5 — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 10, 2025

El analista ha pronosticado una temporada «masiva» de altcoins en el cuarto trimestre, que comienza en solo 19 días.

Mantle MNT$1,54 ha registrado una ganancia diaria del 18 % el 11 de septiembre, convirtiéndose en una de las mejores criptomonedas para comprar esta semana.

Santiment enumera las monedas más populares

Por su parte, Santiment ha publicado recientemente una lista de las monedas más populares en las redes sociales, entre las que se incluyen Avalanche, ApeCoin y Bake IO [NC].

📊 Markets are particularly volatile with concerns rising of potential war, the US Producer Price Index signaling decreasing inflation pressures, and anticipation for next week's potential rate cuts. 🗣️ According to social media discussion rates, these are the coins trending… pic.twitter.com/dE4lr4Cp5E — Santiment (@santimentfeed) September 10, 2025

GameStop ($GME) también está llamando la atención debido a los debates en torno a la emisión de dividendos especiales a través de warrants, sus sólidos resultados del segundo trimestre de 2025 y sus inversiones en bitcoines.

Linea, un token de la red zkEVM de capa 2 de Ethereum, está en tendencia debido a su cotización en bolsas, los incentivos de staking y los airdrops a gran escala.

Solana ($SOL) sigue siendo muy mencionada en contextos de liquidez y capitalización de mercado, lo que subraya su papel en el ecosistema criptográfico.