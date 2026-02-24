Hyperliquid Policy Center lanza iniciativa para dar forma a la regulación DeFi en EE. UU.

El Hyperliquid Policy Center (HPC), una organización independiente de investigación y defensa sin fines de lucro, fue fundado el 18 de febrero de 2026 en Washington D.C. Liderada por el veterano abogado de criptomonedas Jake Chervinsky, la organización tiene como objetivo educar a los legisladores estadounidenses y abogar por regulaciones prácticas y favorables a la innovación para las finanzas descentralizadas (DeFi) y los mercados de derivados perpetuos. El Sr. Chervinsky ocupó anteriormente cargos en Variant, la Blockchain Association y Compound.

Respaldado por una subvención inicial de 1 millón de tokens HYPE de la Hyper Foundation (valorada en aproximadamente 28-29 millones de USD al momento del lanzamiento), el HPC se centra en conectar a los legisladores con la tecnología blockchain, producir investigación técnica y abogar por reglas claras que respalden la infraestructura financiera onchain, abordando al mismo tiempo la protección del consumidor sin recurrir a enfoques obsoletos basados exclusivamente en la aplicación de la ley.

Hyperliquid Policy Center: navegando el panorama legislativo

El lanzamiento se produce en un momento en que el sector cripto formaliza cada vez más su relación con los reguladores federales. Superando la etapa inicial en la que la industria evitaba la supervisión, las principales plataformas ahora priorizan la defensa directa para influir en marcos pendientes como la Ley CLARITY.

Recientemente, Hyperliquid ha reforzado su presencia en el mercado mediante movimientos institucionales, como la integración de Ripple Prime con su ecosistema DeFi. Sin embargo, la falta de regulaciones a medida para los protocolos descentralizados sigue siendo una barrera. Los analistas sugieren que resolver estos cuellos de botella en las políticas es esencial, especialmente dado que se espera que los cambios regulatorios impulsen el próximo ciclo del mercado.

Enfoque estratégico y liderazgo

Operando como una organización sin fines de lucro 501(c)(4) independiente, el HPC cuenta con el respaldo de una contribución de 1 millón de tokens de la Hyper Foundation, valorados en aproximadamente 29 millones de USD al momento del anuncio. Jake Chervinsky, anteriormente en la Blockchain Association y Variant Fund, lidera la iniciativa junto con el asesor de políticas Brad Bourque y el director Salah Ghazzal.

El mandato principal del centro es educar a los legisladores sobre las diferencias entre los intermediarios centralizados y los protocolos autónomos. Chervinsky destacó la necesidad de esta distinción en una declaración sobre el lanzamiento:

“Esta tecnología está posicionada para convertirse en la capa base del sistema financiero global. Ahora Estados Unidos debe elegir: podemos adoptar nuevas reglas que permitan que esta innovación prospere aquí mismo, o podemos esperar y observar cómo otras naciones aprovechan la oportunidad”.

La organización se centrará específicamente en las políticas que afectan a los futuros perpetuos y la expansión de Hyperliquid hacia los contratos de mercados de predicción. Al proporcionar asistencia técnica sobre proyectos de ley, el HPC pretende demostrar cómo la infraestructura descentralizada ofrece una resiliencia inalcanzable para los sistemas financieros tradicionales.

El centro planea abogar específicamente por un «camino claro y regulado» que dé cabida a la infraestructura financiera basada en blockchain.

¿Una voz unificada para las DeFi?

El establecimiento del HPC marca un punto de maduración para los protocolos DeFi, que históricamente han carecido del poder de cabildeo organizado que poseen los exchanges centralizados. Esta postura proactiva refleja estrategias legales similares vistas en el sector, como los recientes desafíos de Polymarket contra las restricciones a nivel estatal.

A medida que el Congreso considera nuevos marcos para los activos digitales en las próximas sesiones, la disponibilidad de grupos de defensa bien financiados como el HPC podría resultar decisiva. Sus aportaciones pueden ayudar a garantizar que las tecnologías descentralizadas no se vean asfixiadas inadvertidamente por reglas diseñadas originalmente para intermediarios tradicionales.

