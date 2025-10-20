Dogecoin registró un rebote del 5% hasta los 0,20 dólares el domingo 19 de octubre, impulsado por el lanzamiento de X de Elon Musk de un nuevo mercado para nombres de usuario sin utilizar.

El precio de Dogecoin había cerrado su segunda semana consecutiva de pérdidas en 0,18 dólares, cayendo un 35% desde su máximo local de 0,27 dólares registrado el 6 de octubre. La sensibilidad de Dogecoin al sentimiento del mercado volvió a hacerse patente este mes, con vientos macroeconómicos en contra y grandes liquidaciones de mercado que contribuyeron a su rendimiento discreto durante las últimas dos semanas.

El lanzamiento del mercado XHandles ha renovado las especulaciones sobre una integración de Dogecoin para pagos en la plataforma dirigida por Musk.

Según el comunicado oficial de X, el mercado X Handle Marketplace está diseñado para redistribuir identificadores que ya no están en uso. Los suscriptores elegibles podrán buscar, solicitar y comprar identificadores sin utilizar.

XHandles ha lanzado un sitio web oficial que permite a los posibles usuarios unirse a una lista de espera antes del despliegue completo.

La vinculación de Elon Musk con Dogecoin está bien documentada a lo largo de los años, y se intensificó cuando el presidente estadounidense Trump lo nombró para encabezar DOGE, el Departamento de Agencias Gubernamentales, un organismo de supervisión financiera, en enero de 2025.

Tras abandonar el cargo en mayo, Musk sigue activo en la comunidad de Dogecoin.

Los bajistas de Dogecoin mantienen posiciones pese a las apuestas por la recuperación

Aunque la vinculación de Dogecoin con XHandles sigue sin confirmarse, los operadores de derivados parecen divididos sobre la dirección a corto plazo de DOGE.

Los datos de Coinglass muestran que el interés abierto de Dogecoin aumentó un 10,62% durante la jornada, alcanzando los 1.900 millones de dólares en el momento de escribir estas líneas, respaldado por un incremento del 6,19% en los volúmenes de negociación hasta los 4.600 millones.

Del total de 4,7 millones de dólares en liquidaciones durante las últimas 24 horas, los operadores en corto representaron el 70% de las pérdidas intradía, unos 3,3 millones de dólares, frente a los 1,4 millones de las posiciones largas.

La relación largo-corto de Dogecoin se sitúa en 0,99, lo que indica que los operadores bajistas aún no se han retirado por completo. Esto sugiere que, si bien los alcistas están apostando por el repunte, los vendedores en corto continúan cubriendo sus posiciones, esperando que el rebote sea de corta duración.

La especulación sobre la posible integración de Dogecoin en el mercado XHandles podría alimentar más apuestas alcistas, como se observó en agosto de 2023, cuando X obtuvo licencias de transmisor de pagos en varios estados estadounidenses.

Con el cierre del gobierno estadounidense pesando sobre los mercados financieros, los datos del mercado de derivados muestran que los operadores anticipan mayor volatilidad para el precio de Dogecoin en los próximos días.

Previsión del precio de Dogecoin: ¿pueden los alcistas defender la zona de soporte de 0,18 dólares?

Tras correcciones del 34,6% desde su pico mensual, Dogecoin ha rebotado un 11,9% durante el fin de semana desde los mínimos del viernes. DOGE cotiza actualmente cerca de la Banda de Bollinger media (0,19-0,20 dólares), lo que refleja que los precios han vuelto a territorios neutrales, recuperándose de las réplicas de las liquidaciones del mercado cripto por valor de 1.200 millones de dólares del viernes.

El RSI (14) se sitúa en 40,77, mientras que la línea media del RSI en 42,19 sugiere un impulso alcista moderado, aunque todavía por debajo de la marca neutral de 50, lo que implica que Dogecoin permanece en modo de recuperación en lugar de una reversión alcista confirmada.

El volumen se ha estabilizado en torno a los 154,3 millones de DOGE, reflejando una demanda moderada pero constante tras la capitulación observada a mediados de octubre. Una ruptura por encima del nivel de 0,22 dólares (resistencia de la banda media) podría confirmar la continuación alcista hacia 0,26-0,28 dólares, alineándose con la Banda de Bollinger superior.

Por el contrario, el fracaso en mantener el soporte de 0,18 dólares volvería a exponer a DOGE a objetivos de banda inferior cerca de 0,16 dólares.

Si el impulso se consolida y el mercado X de Musk ofrece una integración creíble de pagos con Dogecoin, podría preparar el camino para un repunte a más largo plazo hacia la marca psicológica de 1 dólar.

